Revelan la decisión que habría tomado la familia de Melchor Rodrigo ante una corona enviada por los Pettinato

Tras la muerte del reconocido neurólogo Melchor Rodrigo en el incendio del departamento de Felipe Pettinato, la familia habría decidido sacar una corona de flores de la sala del velatorio donde despedían al médico. De acuerdo con la información trascendida, el arreglo fue enviado por los Pettinato.

En el ciclo Nosotros a la mañana, que conduce Joaquín “Pollo” Álvarez, indicaron que la familia de Roberto Pettinato habría tenido un gesto que no fue bien recibido por los parientes de Melchor y tomaron una decisión determinante. El cuerpo del neurólogo fue velado en una funeraria ubicada en Olivos sobre la avenida Maipú, desde las 9 de la mañana de este jueves, donde los familiares más cercanos como los padres, la hermana y amigos del colegio le dieron el último adiós. Por otra parte, según indicó uno de los cronistas del ciclo, a las 13 iba a haber una misa en el cementerio arbolada en Escobar, y después de esto se realizaría el entierro del experto.

El periodista Santiago Zeyen reveló que de acuerdo con la información que había recabado en el lugar, los familiares del médico decidieron no tener en el mismo sitio un arreglo floral. “Hoy temprano llegó una corona, por lo que me cuentan decía: Familia Pettinato. Y la familia de Melchor Rodrigo pidió que la sacaran del lugar”, contó en el ciclo. Esto habría sido porque los parientes del neurólogo no habrían aceptado el gesto. “Es lo que me cuentan que sucedió, que la familia habría pedido que la corona no quede en la sala donde se estaba realizando el último adiós a Melchor Rodrigo. Fue retirada”, aseveró.

Aseguran que la familia Pettinato envió flores por el velatorio de Melchor Rodrigo

La muerte del médico

El episodio ocurrió el lunes pasado, poco antes de medianoche, en el departamento F del piso 22 del edificio de Aguilar y Cabildo, de Belgrano. Según el reporte policial, se desató un foco de incendio adentro de la unidad. Tras la llegada de los bomberos, estos encontraron allí adentro a un hombre sin vida y a Felipe Pettinato, de 29 años, con signos de intoxicación por monóxido de carbono, producto del siniestro.

De acuerdo con la información oficial, el neurólogo se encontraba en posición de cubito ventral y calcinado cuando llegaron las autoridades al lugar. Por otra parte, indicaron que la autopsia reveló que el deceso se produjo por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar. Según trascendió el hijo del conductor y humorista “les dijo a los efectivos que la víctima mortal era su amigo, con quien compartía una cena”, en el momento en el que surgió el incendio.

El neurólogo Melchor Rodrigo, víctima del incendio en Belgrano y amigo de felipe Petinatto melchorrodrigo.com

En un apartado de su página web, el neurólogo Melchor Rodrigo contaba su historia y detallaba su exitosa carrera en la medicina. Nació en 1978 en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, pero viajó a los cuatro años a Argentina, el país de origen de sus padres. El especialista indicó que en 2017, por decisión propia, se nacionalizó argentino. Rodrigo se graduó de médico en la Universidad del Salvador y regresó a Norteamérica para realizar investigaciones en neuroradiología y radiología general.