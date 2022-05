La última entrevista de Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en el departamento de Felipe Pettinato

El feroz incendio que se desató este lunes por la noche en un departamento del edificio ubicado en Aguilar y Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano, se cobró la vida del neurólogo de 44 años Melchor Rodrigo, un profesional que solía hacer apariciones en la televisión y que era conocido por divulgar sus trabajos sobre la enfermedad de Lyme.

Rodrigo había estado cenando con Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, cuando se produjo el siniestro en el departamento F del piso 22 de ese edificio. El hombre murió carbonizado como consecuencia del incendio, tal como informaron fuentes policiales. Todavía no se determinó cuál fue la causa del fuego, aunque en principio se habría descartado un origen eléctrico.

El neurólogo Melchor Rodrigo, víctima del incendio en Belgrano y amigo de felipe Petinatto melchorrodrigo.com

Cuando encontraron el cuerpo del neurólogo, estaba en posición de cubito ventral y calcinado. La autopsia reveló horas más tarde que el deceso se produjo por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar.

Melchor Rodrigo le había dado su última entrevista a Antonio Laje en Buenos Días América (América TV), el 20 de septiembre del año pasado. El especialista fue consultado en el programa sobre la posible llegada de la enfermedad de Lyme al país, la infección transmitida por las garrapatas y ocasionada por la bacteria Borrelia burgdorferi.

En un móvil con el cronista Ignacio Bottaro, Rodrigo había explicado que se trataba de una “zoonosis” y señaló que la enfermedad no era aceptada en el país “hasta hace poco”, pero que había cada vez más casos que tenían que ser diagnosticados afuera. También precisó que no cualquier garrapata transmite esta infección, sino la Ixodes scapularis, identificable por sus patas negras. “No es una garrapata tan grande y muchos de los picados no recuerdan el evento”, había dicho el profesional.

La última entrevista de Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en el departamento de Felipe Petinat

El neurólogo dijo en aquella entrevista que los primeros síntomas de la enfermedad de Lyme suelen ser los de una gripe severa. “Mucho dolor articular, inflamación de ganglios, mucho dolor de cabeza, mucha fatiga”, enumeró y remarcó: “El gran error es asumir como que es una simple fibromialgia”.

Rodrigo aseguró también que la enfermedad “está ya en el menú, porque hubieron buenas noticias en estos días”, y que para detectarla se puede hacer un test ELISA. “Es muy fácil, es un test de sangre, no tarda tanto en saber los resultados el paciente. Si da positivo, por supuesto que hay que confirmarlo con un Western blot, pero yo en mi caso lo empiezo a tratar con antibióticos”, explicó. “Cuando se agarra a tiempo, en un mes se cura”, agregó.

Quién era Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en el departamento de Felipe Pettinato

En un apartado de su página web, el neurólogo Melchor Rodrigo contaba su historia y detallaba su exitosa carrera en la medicina. Nació en 1978 en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, pero viajó a los cuatro años a Argentina, el país de origen de sus padres. Y en 2017, por decisión propia, se nacionalizó argentino.

Rodrigo se graduó de médico en la Universidad del Salvador y regresó a Norteamérica para realizar investigaciones en neuroradiología y radiología general. Publicó trabajos en la World Federation of Neurosurgery, en la Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe y en la Association of University Radiologists. Después de algunos años de experiencia en anestesiología, se volcó a su verdadera pasión: la neurología.

El neurólogo Melchor Rodrigo nació en Estados Unidos (Foto: Instagram @neurologiamr)

Hizo la especialización en el Hospital Fernández y en la Universidad de Buenos Aires. Además, fue nombrado Jefe de Esclerosis Múltiple y Profesor Internacional en el Congreso Mundial de Controversias en Neurología, siendo el primer y hasta ahora único argentino en ocupar ese puesto, y el más joven en la historia del Congreso. Como si fuera poco, lo hizo durante cuatro veces consecutivas.

También era hermano del periodista Alejandro Rodrigo, que tuvo una vasta trayectoria como corresponsal en el extranjero y de cuyo fallecimiento se cumplirán, este miércoles, 22 años.

Un muerto y tres heridos, el saldo de un feroz incendio

El hecho ocurrió este lunes, poco antes de medianoche. Según el reporte policial, se desató un foco de incendio en el departamento F del piso 22. Los bomberos encontraron allí a un hombre sin vida y a Felipe Pettinato, de 29 años. El hijo del conductor les dijo a los efectivos que la víctima fatal era su amigo, con quien compartía una cena. Aparentemente, también se encontraba en el departamento siniestrado la pareja de Pettinato.

Las llamas se originaron en el piso 22 de un edificio del barrio porteño de Belgrano

Según los primeros peritajes, el fuego se concentró mayoritariamente en el comedor. Otros ambientes sufrieron daños por humo y calor. Todavía no se determinó cuál fue la causa del siniestro, aunque, en principio, se habría descartado un origen eléctrico.

La curiosidad del caso es que ese mismo edificio fue, en 1986, escenario de otra tragedia que entonces conmovió a todo el ambiente artístico argentino. La noche del 30 de abril, la actriz y vedette Thelma Stefani, de 37 años, se arrojó al vacío desde el balcón de su departamento en el piso 21, uno debajo del que ahora vive Felipe Pettinato.