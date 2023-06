“¿Puedo aclarar algo, por favor?”: Andrea Taboada pidió la palabra al inicio de LAM para hablar sobre su salida

escuchar

Andrea Taboada rompió el silenció e interrumpió a Ángel de Brito para aclarar su salida de LAM (América). En medio de la polémica que surgió el pasado fin de semana, la periodista de espectáculos apuntó a quienes la tildaron de “ladrona” y que esa sería la causa principal de su despido. Luego de su descargo en redes sociales, desmintió cualquier tipo de versión en su contra.

Andrea Taboada aclaró los rumores sobre su salida de LAM

El fin de semana se destapó una noticia que De Brito tenía muy bien guardada, la cual saldría a la luz esta misma semana: el cambio de panel en LAM. Sin embargo, los consecuentes rumores y la publicación en las cuentas de Instagram de Taboada y Estefanía Berardi, dejaron expuestas las medidas de la producción. Tras los mensajes de despedida de ambas, se confirmó su próxima salida al término del mes de junio.

A raíz de la polémica, al inicio del programa de este martes, Andrea interrumpió al conductor para tomar la palabra: “¿Puedo aclarar algo, por favor?”. Ante la cara de preocupación que manifestó la angelita, el conductor le dio el visto bueno y la dejó avanzar con su mensaje. “Están diciendo que yo me voy de LAM porque soy “la chorra”. Se los pido por favor...”. Esta presunta acusación se debió a los robos de las tarjetas de crédito que sufrieron Marcela Feudale, Mónica Farro y Berardi dentro de las instalaciones del canal días atrás.

“Hay tantas versiones de que eras la chorra, que la habían detectado las cámaras de seguridad. Por favor, ese defecto no lo tenemos ninguno acá”, señaló Ángel de Brito. En tanto, Taboada asintió y agregó: “Pero no, te lo pido”. En ese instante, Berardi interrumpió: “Esa diversión es divertida igual. A mí me divirtió esa y la de (Marcelo) Tinelli”.

“Ahh, que Tinelli las odiaba”, complementó De Brito y Taboada comentó: “Pero no, además como chorra, como mechera…”. “No es bueno que te pongan ese mote”, opinó Estela Ventura, quien acudió como invitada al programa. A modo de conclusión, Andrea cerró: “A mí no me robaron nada de la cartera”.

Más allá del descargo de la periodista, durante el programa del lunes, Ángel de Brito le dio lugar para decir unas palabras. “Lo que dije ahí (en redes sociales) es lo que me pasa ahora y lo que siento. También te agradezco a vos (Ángel). Nos conocemos hace mil años, trabajamos juntos, eso ya la gente lo sabe. Estoy triste, obviamente. Pero me parece que era algo para contarlo porque tenía que expresarlo”, contó a punto de llorar.

Andrea Taboado sobre su salida de LAM

A pesar de la gran conmoción, comprendió que se trata de un recambio, pero, sin embargo, afirmó que “duele un montón”. “Serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo”, indicó, con la voz entrecortada. Según De Brito, este 30 de junio será el último programa de Taboada y de Berardi, quien ya fichó para la segunda temporada de Pasaplatos famosos (eltrece).

Antes de concluir, el conductor manifestó: “Taboada ya dijo que no quería despedida ni homenaje ni nada, pero te lo vamos a hacer igual”. No obstante, la periodista se negó rotundamente: “No lo quiero hacer, me voy a poner mal”. Mientras la angelita se tomó unos segundos para recomponerse de la emoción, De Brito deslizó que existiría la posibilidad de que la mujer permanezca vinculada a LAM. En tanto, ella no emitió palabra alguna.

