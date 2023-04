Un exparticipante de Gran Hermano organiza una protesta contra Jey Mammon en Madrid

escuchar

En medio del viaje de Jey Mammon a Madrid, España, se viralizó en las redes sociales la noticia de un ex Gran Hermano que en las últimas horas habría convocado a los ciudadanos argentinos en ese país a salir a las calles y protestar contra la llegada del exconductor de La Peña de Morfi (Telefe). Tras desempolvar la denuncia que Lucas Benvenuto le realizó al músico en 2020 por presunto abuso sexual, al otro lado del Atlántico también hubo reacción.

Quien decidió iniciar una campaña de rechazo contra Mammon en la capital española es Emiliano Boscatto, ex Gran Hermano 2011. A través de su cuenta de Instagram publicó una serie de Historias temporales en las que hizo referencia al hecho por el que el exconductor salió de la Argentina con rumbo a Europa. Además, le envió un sentido apoyo a Benvenuto.

Emiliano Boscatto planea organizar una marcha en contra de Jey Mammon en Madrid (Fuente: Instagram/@emilianoboscatto)

En una primera imagen compartió un video de LAM (América) en donde Ángel de Brito contó cómo es la vida del exconductor de Telefe en Madrid, entre ello, destacó que estaría a las puertas de iniciar un proyecto musical junto a un actor argentino instalado allí. A pesar de la reconstrucción de su propia vida fuera de los medios argentinos, Boscatto dejó en claro que Jey no es bien recibido en esa ciudad.

“Con un grupo de argentinos estamos preparando un escrache público para este prófugo”, inició el actor erótico. Además, en una siguiente Historia brindó su acompañamiento a Benvenuto. Allí compartió la noticia de un medio nacional y escribió: “Lucas, no estás solo… Aquí seguiremos tu lucha”. Sus palabras fueron en respuesta al titular que decía: “Era una persona de 30 y pico con una de 14. No creo que eso sea una relación”. De esta manera, quedó en claro que la noticia tuvo una amplia repercusión en el continente europeo, algo que manifestó el periodista español Roberto Antolín a Intrusos (América) este miércoles 12 de abril.

Jey Mammon rompió el silencio y habló por primera vez desde España: “Los argentinos acá me tratan con mucho amor”

Desde su llegada a España, Jey Mammon evitó pronunciarse al respecto de su viaje ante los periodistas que lo esperaron a la salida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Luego de una semana confusa, el músico se animó a revelar cómo es su vida en el Viejo Continente.

En la mañana del miércoles, Mammon se comunicó con Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo (eltrece) y detalló qué planea hacer de ahora en más. “Hola, Marian, qué hacés. Yo en España tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla”, escribió el humorista.

Jey Mammon rompió el silencio y habló por primera vez desde España: “No quiero ahora pensar en nada”

Sobre si iniciará acciones legales contra el denunciante por falsa denuncia, calumnias e injurias como algunos habían sugerido en el pasado, explicó: “Aún no tomé ninguna decisión. Burlando fue abogado defensor en su momento, en este caso, sería abogado y que me represente a mí como querellante. Pero si me preguntás, todavía no tomé ninguna decisión”.

Y remarcó: “Viste que abogado no necesito, salvo que decida accionar. Ahora depende de lo que yo decida hacer, quién va a ser mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad estoy intentando poner mi cabeza en apagado hasta que decida qué es lo que haré, en mute”. Acerca de los connacionales que viven allí, destacó: “Los argentinos acá me tratan con mucho amor”.

