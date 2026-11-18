La muerte de Hayden Panettiere generó una profunda conmoción en Hollywood. La actriz de Héroes y Nashville falleció el 16 de agosto a los 36 años por los efectos tóxicos de una combinación de cinco sustancias, entre ellas fentanilo. Tras una extensa investigación y los fuertes cuestionamientos sobre cómo trata la industria a quienes supieron ser, como en el caso de ella, estrellas infantiles, en las últimas horas un nuevo detalle del caso generó sorpresa. Según trascendió, a tres meses del trágico suceso, el departamento en Greenville, Carolina del Sur, donde falleció la actriz, fue puesto en alquiler.

De acuerdo con la información que dio el medio TMZ, el apartamento ubicado dentro del complejo Judson Mill Lofts en Greenville, en el cual Panettiere fue encontrada sin vida, volvió a estar, tras un tiempo, nuevamente en alquiler. Ese no era el lugar de residencia de la intérprete de 36 años. Lo había reservado por Airbnb e ingresó allí la noche del sábado 15 de agosto junto a su exnovio Brian Hickerson, con quien tenía una tormentosa relación y a quien habría denunciado por violencia de género.

La estrella de Héroes falleció el 16 de agosto a los 36 años Jordan Strauss - Invision

Según trascendió, el departamento cuenta con una habitación y un baño con un sofá cama en el cual habría dormido la actriz. Un huésped que se quedó recientemente allí dijo que durante su estadía le comunicaron que allí falleció la actriz de Héroes, pero que el espacio estaba “limpio” y su estancia fue “estupenda”.

Según TMZ, el apartamento del complejo Judson Mill Lofts en Greenville en el que murió Hayden Panettiere volvió a estar disponible para alquilar (Foto: Instagram @judsonmilllofts)

Panettiere falleció el 16 de agosto a los 36 años. La policía de Greenville arribó al domicilio tras recibir un llamado de emergencia alrededor de las 13.50 por “una mujer inconsciente”. Según la reconstrucción de Zach Hickerson, hermano de Brian y quien llamó al 911, él llegó al departamento tras no poder comunicarse con la pareja y cuando Brian, que dormía en otra habitación, descubrió que Panettiere no respondía, le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Según trascendió, horas antes la actriz había consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero ya era demasiado tarde. Declararon su muerte en el lugar a las 14.32.

“Era una increíble luz y una fuerza de la naturaleza que trajo inconmensurable amor y alegría a todos quienes la conocieron y a los millones de personas que la vieron en pantalla”, expresó Skip, padre de la actriz. Rápidamente, la noticia se hizo eco en los medios de comunicación y las redes sociales y los fanáticos se lamentaron profundamente de su fallecimiento.

Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de cinco sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina Captura de pantalla

Según la información conocida durante la investigación, los hermanos Hickerson le entregaron a las autoridades una bolsa con medicamentos que Panettiere consumía. El martes 22 de septiembre, la Oficina del Forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, dio a conocer los resultados de los estudios toxicológicos y confirmó que murió por los efectos tóxicos de una combinación de cinco sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La autopsia tampoco encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento, algo que ya había adelantado el informe preliminar difundido un mes antes. Luego de que la muerte fuera calificada como un accidente, el 28 de octubre se confirmó que el Departamento de Policía de Greenville cerró la investigación.