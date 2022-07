La contundente respuesta de Susana Giménez cuando le preguntaron por el dólar

Si se trata de su trabajo, Susana Giménez lo tiene claro: le apasiona hacer. Puede pasarse horas y horas hablando de la actuación, más ahora que regresó a los escenarios uruguayos. Pero hay otros temas de los que prefiere no hablar.

Y es que la actriz no puede ocultar la emoción cuando le preguntan por el regreso a los escenarios en Punta del Este, con el reestreno de la obra Piel de Judas. “La obra es muy graciosa, muy linda. Es maravillosa porque la gente se ríe todo el tiempo. Yo creo que en este momento hay que reírse”, expresó la conductora en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM).

A pesar de estar resfriada, la actriz se detuvo a responder a las preguntas de los periodistas luego de su actuación. También se sorprendió cuando uno de ellos le reveló que las entradas para el resto del mes están agotadas: “¡No me digas, todo vendido!”, exclamó.

La contundente respuesta de Susana Giménez sobre la situación del dólar en la Argentina.

Además, la actriz subrayó que se siente muy a gusto en Uruguay y con la interpretación en la obra. “Después de tantos años de venir acá, ahora soy ciudadana”, señaló. Y añadió: “Yo le dije a Gustavo [Yankelevich]: ‘Si querés que la gente se ría, hagamos Piel de Judas. Me traían unas obras que no eran muy buenas y no me gustaban”.

Pero Giménez se mostró más contundente cuando le consultaron por temas como la situación a nivel país en la Argentina o si trabajará durante el verano. “Desde el otro lado de la orilla, ¿cómo ves lo que está pasando en la Argentina con el dólar?”, preguntó el periodista. “No hablo de política”, dijo tajante la actriz.

Proyectos

Con respecto a si la obra continuará durante el primer mes del año, Susana respondió: “¿Cómo voy a trabajar en enero? No, no. Si ahora paso calor con la calefacción, imaginate en esa fecha”.

Además, la actriz reveló que viajará el próximo domingo a México para grabar un especial para Amazon. “Es un juego que hacen en todo el mundo y, para la Argentina, me eligieron a mí y lo voy a hacer. No habrá función el domingo, pero sí de jueves a sábado”, contó. También le gustaría ir al mundial de Qatar, pero no lo haría. “Me encanta el mundial, pero el viaje es matador, eterno. Lo sé porque es más o menos la misma distancia que a Dubai”, aclaró.

La Su se despidió para irse a cenar. “Tengo que comer, porque yo solo como a la noche”, advirtió.

Lo que quedó claro es que Susana disfruta mucho del contacto con su público. Así lo declaró en una entrevista con LA NACION tras la actuación en el subte porteño junto al cantante Sebastián Yatra hace dos meses. “Ellos se emocionaron al verme y yo me emocionaba al verlos”, dijo la actriz.

Susana Giménez y Sebastián Yatra cantan en el Subte Gerardo Viercovich - LA NACION

Fue en la estación Facultad de Derecho, perteneciente a la línea H de la ciudad de Buenos Aires, sobre una alfombra y tras un micrófono, donde ambos acudieron disfrazados para compartir algunas canciones y sorprender a los usuarios del transporte público. Minutos después del show, Susana Giménez se convirtió en tendencia. Miles de personas nombraron a la diva por su sorpresiva aparición en el subte porteño.