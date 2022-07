La mamá de Shakira opinó sobre Gerard Piqué tras separarse de su hija: “Hace mucho que no hablo”

Cuando se anunció la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, los seguidores del mundo del espectáculo y del deportivo buscaron hasta el más mínimo detalle, sobre todo porque antes del mensaje oficial por parte de la colombiana, había fuertes rumores de infidelidad del futbolista con una misteriosa mujer. Estos no se detuvieron con el paso de las semanas, la prensa española los siguió incluso en la intimidad de su casa y otras incógnitas empezaron a surgir, sobre todo a raíz de la negociación por el futuro de sus hijos y las indirectas en la última canción de la cantante.

A pesar de que recientemente, empezaron a sonar las campanas de la reconciliación por “fuentes cercanas” a la pareja, la realidad es que parece que los verdaderos protagonistas ya aceptaron que es hora de seguir sus caminos por separado. A todos ellos se sumó la mamá de la colombiana, Nidia Ripoll, quien dejó entrever sus deseos de una posible reconciliación y habló de sus impresiones sobre la relación.

La madre de Shakira le dijo a Europa Press que estaba de acuerdo con una reconciliación entre su hija y Piqué si ambos estaban dispuestos a intentarlo: “Lógico. Solo si eso es lo que quieren, lo que les haga feliz”, explicó Ripoll.

El entorno de ambos se ha vuelto complicado, ante el escrutinio incesante de los medios y al ser plato principal de varios programas de espectáculos. Mucho se comentó sobre la supuesta mala relación entre las familias de Shakira y Piqué tras la ruptura. No obstante, Nidia aclaró que ella no tiene ningún problema con su ahora exyerno. “Creo que debo tenerla (la relación), pero llevo mucho tiempo que no hablo con él. Sí, yo pienso que sí porque nosotros no nos hemos peleado”.

El futuro de Shakira en Miami

Las imágenes de Shakira tras su separación con Piqué Gentileza Europa Press

Luego de que se supo que ambos decidieron contratar a reconocidos abogados para dividir sus bienes y decidir el futuro de sus hijos, Chisme no like, un programa de espectáculos conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, reveló que la colombiana quiere un acuerdo para quedarse con los pequeños Milán y Sasha y mudarse a Miami, en donde tiene una propiedad.

La artista de 45 años estaría dispuesta a pagar dos millones de dólares para que Piqué no luche por la custodia de los niños. También los tickets para que él pudiera visitarlos cuando quisiera. Al respecto, la mamá de Shakira respondió a una pregunta sobre si el futuro de su hija sería marcharse a Miami, pero no dio más información. “Tampoco lo sé, ni me lo ha dicho, ni se lo he preguntado, ni se me ha ocurrido. Le preguntaré”, dijo tajante. También aseguró que no ha hablado con su hija sobre eso, pero que sabe que ella está feliz con los niños.

Cómo está la salud del papá de Shakira

(Foto Instagram @shakira)

Sobre la salud de su esposo, Nidia detalló que mejora cada día. El papá de Shakira, William Mebarak, fue hospitalizado en Barcelona tras sufrir una fuerte caída hace unos días.

Con más dudas que respuestas, está por verse si Piqué acepta el acuerdo, aunque también había trascendido que su contestación sería un rotundo no, porque los hijos que ambos comparten están acostumbrados a vivir en Barcelona.