Coldplay: el impresionante show de la banda británica en River Plate llega a los cines

escuchar

El concierto en vivo de la gira mundial Music of the Spheres que la banda británica Coldplay brindó en el estadio River Plate a fines del año pasado tendrá su paso especial en los cines nacionales e internacionales. Las proyecciones en pantalla grande estarán disponibles en salas de las cadenas Showcase Cinema, Hoyts y Cinemark el miércoles 19 y el domingo 23 de abril y los tickets ya se encuentran a la venta.

Con diez actuaciones históricas, Coldplay marcó un antes y un después en la escena local: con aquel calendario maratónico, rompieron el récord de Roger Waters y se consolidaron como los artistas con más cantidad de actuaciones en el estadio con más capacidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El show corresponde a su gira mundial Music Of The Spheres, filmado en el estadio River Plate de Buenos Aires a finales del año pasado Warner Music Argentina

La proyección brindará a sus seguidores de todo el mundo la oportunidad de disfrutar del popular espectáculo en vivo de la gira mundial Music Of The Spheres, que vendió más de 6 millones de entradas y fue aclamado tanto por sus seguidores como por la crítica global. The Guardian lo calificó de “genuinamente impresionante”, el New York Post como “una noche memorable” y el Glasgow Evening Times como “el espectáculo por excelencia del mundo”.

Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate promete impactar a los seguidores de la banda Tim Toda - Warner Music Argentina

Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate es el montaje final del director de la transmisión en vivo para todo el mundo del espectáculo que tuvo lugar el pasado octubre y cuenta con sonido remasterizado de alta calidad e impresionantes efectos visuales, capturados con 30 cámaras, drones de carreras y técnicas de filmación en 360°, a cargo del director Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy.

La película incluye también numerosas secuencias inéditas durante la transmisión en directo, cuando se proyectó en la cifra récord de 81 países (encabezando las listas de taquilla de todo el mundo). La presentación cinematográfica también incluirá un cortometraje exclusivo entre bastidores con entrevistas a la banda.

La película incluye también numerosas secuencias inéditas durante la transmisión en directo desde River Tim Toda - Warner Music Argentina

En el concierto, los artistas interpretaron éxitos y clásicos de toda su carrera, como “Yellow”, “The Scientist”, “Fix You”, “Viva La Vida”, “A Sky Full Of Stars” y “My Universe”, en un estadio desbordante de luces, rayos láser, fuegos artificiales y pulseras luminosas. También cuenta con la participación de H.E.R., ganadora de varios Grammy, y Jin de BTS, que interpreta junto a Coldplay el estreno en vivo de su sencillo “The Astronaut”, que causó furor entre los fanáticos de la banda surcoreana.

Las entradas se pueden adquirir a través de https://coldplaycinema.live/. Dentro de la página se pueden encontrar las salas donde se proyectará Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate a lo largo del país.

LA NACION