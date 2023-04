Ángel de Brito contó por qué no le cree a Jey Mammon y reveló dónde está parando el conductor en Madrid

escuchar

Desde el comienzo del escándalo por la denuncia de abuso presentada por Lucas Benvenuto contra Jey Mammon , varias figuras mediáticas repudiaron el accionar del conductor. Ángel de Brito ha sido uno de los periodistas más críticos a la hora de señalar los motivos por los que descree de la palabra del músico y humorista.

Invitado al programa de Pamela David, Desayuno Americano, el presentador de LAM contó que sufrió una gran decepción al enterarse de lo ocurrido por el buen vínculo que mantenía con el exintegrante de La peña de morfi. Además explicó por qué sigue sin dar credibilidad a su versión y reveló dónde se encuentra alojado Juan Martín Rago, nombre de pila de Mammon, en Madrid.

El animador abandonó el país la semana pasada rumbo a España para “relajar” de la presión mediática que vivió últimas semanas. Inicialmente, circuló el rumor respecto a la posibilidad de que Cecilia Roth estuviese cobijando al conductor en la capital española, algo que la actriz negó posteriormente en una entrevista.

Respecto al actual paradero de Rago, De Brito dijo: “Le contó a un colega que se queda unos días [en Madrid] y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió. Estar lejos afloja la presión, aunque Madrid no es el mejor lugar porque está lleno de argentinos”.

Y dio más detalles acerca de la situación: “Se habló mucho de dónde está hospedado, nos llegó ahora que está en un hotel boutique en Madrid , en Chueca, que se llama Only You”, precisó.

El periodista también se mostró dolido por el hecho de que su hasta entonces amigo le ocultara estos hechos de su pasado. Al ser consultado por sus sentimientos respecto a Mammon tras lo ocurrido, el conductor mencionó: “No es enojo. Me decepcionó . Nosotros teníamos un grupo con gente del medio, y un día, en las charlas que teníamos, Lucía Galán cuenta de su hogar [de caridad], que tiene hace 25 años. Uno de los temas que salió fue un caso de abuso. Todos nos quedamos mudos. Ahora que pasó todo esto, uno va para atrás y ahí no hubo una reacción de su parte”, concluyó.

Además De Brito confesó que el creador del personaje de Estelita nunca mencionó frente a sus cercanos la existencia de una relación con un joven de la edad de Benvenuto. “Jey presentó a otras parejas y nunca nos había hablado de Lucas . Nos sorprendió a todos que ocultó cierta información, la ocultó porque sabía que estaba mal”, opinó.

Alejado de la pantalla de Telefe

Tras trascender que Benvenuto había denunciado a Mammon, Telefe alejó al conductor de su pantalla. “A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La peña de morfi , concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”, anunció el canal en la última semana de marzo a través de un comunicado.

En su primera entrevista a un medio desde que trascendió la denuncia de abuso sexual, concedida a Jorge Rial, y luego de que diversos comunicadores dedicados al espectáculo aseguraran que su salida de Telefe era una decisión unilateral y definitiva, Mammon dio otra versión de los hechos.

“Escuché que Telefe me eyectó. Y fue de mutuo acuerdo que yo, este domingo pasado y los que sean necesarios, no vaya a La peña.... Yo tengo un vínculo con Telefe y fue de común acuerdo. Y no es para que yo resuelva asuntos personales porque no tengo nada que resolver. Pero yo tengo que ver si tengo ánimo para hacerlo. No sé qué va a suceder, pero mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año”, dijo. Minutos después de que hiciera esa aclaración, fue Ángel de Brito quien lo desdijo: “Mentira”, escribió en un tuit.

De Brito habló en un su programa sobre el caso, dejando muy clara su posición contra los intentos de defensa de Mammon. “Todos los mensajes que le mandé obviamente iban con repregunta mía, que no recibía respuesta porque a mí me espantó. A pesar de conocerlo y de haber compartido todos estos años de canales, programas, cumpleaños, amistad, “Cantando...”, “Bailando...”, miles de veces que vino a LAM y una de ellas a presentar a un novio que tenía”, mencionó. Y concluyó: “Nunca jamás me dijo ‘tengo un novio de 14 años’, porque no hubiese seguido la charla. Nunca me habló de una denuncia por extorsión”, comentó en referencia al descargo que hizo Mammon en redes sociales, donde advirtió sobre “una persistente campaña de acoso y difamación”.

