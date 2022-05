Revelaron la imagen de la supuesta hermana de Carmen Barbieri: “Son muy parecidas”

Desde hace semanas, Carmen Barbieri recibió una inesperada noticia: a través de los medios de comunicación se enteró que podría tener una hermana. Se trata de una mujer que indica que tiene la gran sospecha de ser hija de Alfredo Barbieri, fallecido el 6 de julio de 1985.

Debido a la ausencia física del actor y humorista argentino, es la capocómica quien tendría que presentarse ante la Justicia para un examen de ADN. Por el momento eso no ocurrió, pero el gran parecido físico entre ellas generó gran sorpresa.

“Es muy parecida a mí. Mi hijo dice que no, Sofía (novia de Federico), dice que un poco sí. La estuvimos viendo. Tengo una foto de ella de cara, con un perfil exacto. Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo”, bromeó un mes atrás Carmen Barbieri, en Mañanísima (Ciudad Magazine). Sin embargo, esa imagen que nombra no fue publicada, debido al pedido de la mujer involucrada, llamada Alicia.

El parecido entre Carmen Barbieri y Alicia sorprende (Captura A la tarde)

Pese a eso, el misterio terminó. El rostro de la supuesta segunda hija de Alfredo Barbieri dejó ser una incógnita tras la difusión de diversas fotos de la mujer. “Son muy parecidas”, indicó la periodista Débora D´Amato en A la tarde (América), donde se mostraron las fotos por primera vez.

La sorpresa por la similitudes de los rasgos de ambas fue de todo el equipo del ciclo. “Pensé que era Carmen”, afirmó el panelista Diego Esteves.

La supuesta hermana de Carmen Barbieri

Se tratan de tres imágenes que muestra a la mujer desde distintas perspectivas. El tono y corte de cabello entre Carmen y Alicia son idénticos, pero además, la zona de la boca y el mentón también tiene similares características, lo que en la imagen completa genera un sorpresivo parecido físico.

La supuesta hermana de Carmen Barbieri y su sospecha

“Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta. Es una historia bastante oculta en la familia por el dolor que genera”, contó Débora D´Amato, en A la tarde. Desde aquel entonces, crece en Carmen Babieri la duda acerca de la posibilidad de tener una hermana.

Revelaron la identidad de la supuesta hermana de Carmen Barbieri (Captura A la tarde)

Actualmente, Alicia tiene 61 años. Tiene un bajo perfil en su vida, lo que la diferencia abismalmente con Carmen. Sin embargo, las dos están unidas por la necesidad de saber la verdad. Ante la noticia, en su programa Mañanísma, la capocómica no descartó que su padre haya tenido una relación extramatrimonial, aunque destacó que tanto ella como su madre- fallecida en 2018- no sabían sobre esta historia que hoy sale a luz.

Alicia tiene 61 años (Captura A la tarde)

En este sentido, se mostró positiva ante la noticia y entusiasmada ante la posibilidad de tener una hermana, ya que hasta entonces creció como hija única. Asimismo, indicó que está dispuesta a realizarse una prueba de ADN para conocer la verdad. Hasta este momento, las dos mujeres no se presentaron ante la Justicia.