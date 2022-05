Carmen Barbieri: la entrevista con su nuera, la charla imperdible con la mamá de Matías Alé y la emoción por “la salvadora”

Después de una breve ausencia, consecuencia del accidente en parapente que sufrió Federico Bal en Brasil, Carmen Barbieri volvió a la conducción de Mañanísima, el programa que todas las mañanas sale al aire por Ciudad Magazine. Más tranquila y reflexiva, la capocómica habló del mal momento que vivió y aseguró que envejeció 20 años. Además, presentó una nota con Sofía Aldrey, la novia de Bal -una figurita difícil de entrevistar-, le agradeció la suplencia a Matías Alé, habló con su mamá sobre lo difícil que es transitar los momentos duros de los hijos y, para coronar el momento emotivo, consoló el llanto incontenible de Alé cuando recordó sus días de internación.

Con las imágenes de la llegada a Ezeiza de fondo, Carmen se sinceró: “Envejecí como 20 años”, disparó, luego de haber tenido que viajar de urgencia al país vecino para acompañar a su hijo durante sus días de internación. “Los disgustos que nos dan los hijos. ¡Los hijos duelen!”, reflexionó, categórica. Luego, contó cómo fue el vuelo, dijo que Federico pudo dormir, explicó que los acompañó el médico porque “ahora se usa mucho que el médico te acompañe cuando hay una operación grande” y repitió que Federico está dolorido, pero que “los calmantes, que ya se los administran por vía oral”, lo ayudan.

Luego de contar que cuando fue al Cristo Redentor se dedicó a agradecer por la vida de su hijo y a rezar por la recuperación, Carmen hizo un parate para hablar puntualmente de una persona que tuvo un accionar fundamental luego del accidente. “La salvadora”, la apodó. “Siempre hay un ángel, alguien que aparece de la nada y que no lo conocés. Le sacó el triciclo, que son dos asientos y el motor, de encima de su cuerpo. Se llama Cabral de apellido”, contó. Luego, agregó que fue corriendo cuando vio el accidente, que no es médica ni especialista y que le hizo un torniquete para frenar la sangre que salía. “No sé que me agarró, me dio por ir no a ver, a ayudar”, repasó Carmen que le contó esta mujer luego del accidente.

La incondicional

“Me parece que es la primera nota que da”, la presentó Barbieri. De inmediato, apareció la imagen de Sofía Aldrey en el aeropuerto. Con grandes gafas negras y algo de incomodidad frente a las cámaras, la novia de Federico brindó un móvil para el programa de su suegra. “Fueron días muy cansadores. Nos fuimos de emergencia con Carmen así que fue como medio intenso todo”, arrancó.

“No vemos la hora de llegar a casa, así que gracias por venir, pero nos queremos ir”, intentó desmarcarse la joven. Sin embargo, el movilero no quiso perderse la oportunidad de sacarle alguna palabra más y siguió con las preguntas. “Estamos muy cansados, no dormimos, Fede está con mucho dolor”, repitió Aldrey. Antes del final, el movilero le preguntó sobre la propuesta de casamiento. “No, por ahora no. Por ahora solo me lo dice con morfina”, bromeó Aldrey y confirmó que no se aprovechó de la situación. “Que me lo pida bien. Sobrio. Sin morfina, sin anestesia”, solicitó.

Por último, Sofía reconoció que se emocionó al escuchar las lindas palabras de Fede para con ella y que ambos están muy sensibles por todo lo que pasó y por estar lejos de casa. Además, elogió a Carmen, dijo que se divirtieron mucho y que todos tienen mucho humor negro, algo que ayudó a pasar el momento.

Un llamado especial

Para agradecer el reemplazo de Matías Alé, Carmen decidió poner al aire a Helen, la mamá del ex de Graciela Alfano. Lo primero que hizo Helen fue agradecerle a Carmen haber convocado a su hijo. Luego, la charla siguió con un ida y vuelta de halagos por haber estado cada una, en su momento, cuidando a su hijo en las horas más difíciles. “Estuviste al lado como buena madre que sos”, elogió Helen. “Vos también. Mirá como está Matías ahora. ¡Está bárbaro!”. “Madres emocionadas”, acotó Carmen que debería llamarse esa sección del programa.

Luego de cerrar la nota con Helen, Carmen le pidió a Matías que hablara de su mamá. Tras recordar que su papá partió muy joven, Alé destacó que Helen se puso al hombro la familia. Luego, habló de sus internaciones y enfermedades, recordó el problema que tuvo con su pierna -una infección intrahospitalaria- y el brote psicótico. Sobre su mamá, destacó que todo el tiempo le agarraba la mano y lo contenía. “No hubiera sido posible sin ella”, sentenció sobre su recuperación y en ese instante se quebró. “Amo a mi mamá, es la persona más importante de mi vida”, sentenció. ”Cuando Carmen le pidió que le dijera algo a través de la cámara, el conductor atinó a darle las gracias y pedirle perdón.