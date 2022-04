Carmen Barbieri, sorprendida ante el parecido con su supuesta hermana: “Nos habremos hecho la nariz con el mismo cirujano”

“Apareció mi hermana y tengo la foto”, lanzó Carmen Barbieri este miércoles en comunicación con su programa Mañanisima desde Brasil. Mientras acompaña a su hijo, Federico Bal, tras el accidente que sufrió haciendo parapente en la isla de Paraty, la conductora habló sobre su supuesta hermana Alicia y los mensajes que ésta le envió en este difícil momento.

“Es muy parecida a mí. Mi hijo dice que no, Sofía [novia de Federico], dice que un poco sí... La estuvimos viendo. Tengo una foto de ella de cara, con un perfil exacto. Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo ”, bromeó la capocómica ante el asombro de sus panelistas.

Y enseguida, reveló qué parte del rostro es propio de los Barbieri: “Los labios, el color de los labios morados como tenemos en la familia”, indicó al tiempo que aclaró que no fue Alicia quién le mandó las imágenes sino su abogado que está investigando para poder contactarla y pedirle que se haga el análisis de ADN.

“A los Barbieri no la veo parecida, la veo parecida a mí. Me gustaría que el ADN dé positivo, me encantaría tener una hermana. Pero perdimos tanto tiempo... No sé por qué no [nos conocimos] antes. Ella se enteró tarde, creo”, agregó con cierta nostalgia. A pesar de que Carmen se enteró de su existencia a través de los medios de comunicación, la actriz confesó que hace unos días tuvo contacto con esta mujer pero que por su propio pedido va a respetar su privacidad.

“Me mandó dos mensajes. Yo creo que le contesté que se quede tranquila, que cuando ella decida contactarse conmigo, yo estoy a disposición y haremos todo lo necesario para ver si es sí o no”, contó quién enseguida leyó en vivo sus textuales palabras.

“No me gustan los medios, soy simple y no puedo dejarme basurear por gente que no sabe nada. Es mi historia, después de un ADN lo sabremos. Yo estoy dispuesta. Odie que metan a Alfredo Barbieri en el fallecimiento de mi mamá, sentí muy mala leche en el tema. Ese fue un mensaje sucio, yo no lo acepto”, le escribió Alicia en referencia al programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco, donde se develó la noticia.

Carmen Barbieri volvió a ponerse a disposición de su presunta hermana: "Ella quiere saber su identidad y eso no se le puede negar a nadie"

“A partir de acá vos decidís día y hora y nos encontramos. Estoy triste por todo lo que se armó pero tal vez de acá salga algo bueno”, remató la mujer dejando en claro que no tiene problemas en encontrarse cara a cara para charlar y conocerse. Minutos después, Barbieri leyó un segundo mensaje que su supuesta familiar le mandó al enterarse del accidente de Fede Bal.

“Te pido perdón por tomarme el atrevimiento de escribirte de nuevo. Solo desear que Fede salga pronto de este mal momento. Me prometí no escribir más y no cumplí pero sentí que los hijos duelen y que por medio de un mensaje mandarte un abrazo y mis buenos deseos no estaba mal. Todo va a estar bien”, expresó.

Tras leer sus palabras, la conductora de Ciudad Magazine reflexionó al respecto: “Juan (en referencia a su abogado) está averiguando todo para encontrarnos cuando termine todo esto. Ojalá sea pronto. Ella quiere saber su identidad y eso no se le puede negar a nadie. Me parece muy bien que busque a su verdadero padre y si su padre es Alfredo Barbieri, bienvenido sea. Por supuesto la voy a integrar en mi mesa y estaremos juntos”.