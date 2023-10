escuchar

Es oficial: comenzó la cuenta regresiva para que uno de los mayores éxitos de Netflix llegue a su fin. En menos de un mes se estrena la sexta y última temporada de The Crown, una de las series que sin dudas que generó un importante impacto a nivel internacional, especialmente tras la muerte de la reina Isabel II a los 96 años, un hecho que marcó el fin de una era. Para alivianar la espera, en las últimas horas se compartieron nuevas imágenes promocionales que vaticinan uno de los hechos centrales que abordará la historia: el triste final de Lady Di.

The Crown, creada por Peter Morgan, llegó a Netflix en 2016 y rápidamente se convirtió en una de las producciones audiovisuales más aclamadas y premiadas de la última década. Si bien a lo largo de los años la historia de la realeza británica fue retratada en películas, libros y hasta en obras de teatro, esta propuesta se ganó el corazón de los fanáticos por su calidad, fidelidad y sobre todo, por su magistral elenco. En las cinco temporadas estrenadas hasta la fecha, se conocieron varios de los secretos, dramas e internas familiares detrás de las puertas del Palacio de Buckingham.

Imelda Staunton como la reina Isabel II Instagram @thecrownnetflix

La sexta y última temporada de The Crown estará dividida en dos partes: la primera se estrena el 16 de noviembre y la segunda el 14 de diciembre Instagram @thecrownnetflix

En menos de un mes la serie llega a su fin y esta sexta y última temporada tendrá un plus adicional: estará dividida en dos partes. La primera se estrena el 16 de noviembre y la segunda el 14 de diciembre. Hace un par de días lanzaron el primer tráiler y en las últimas horas publicaron nuevas fotos promocionales que tienen como protagonista a Carlos, Lady Di y sus hijos, William y Harry.

En una de las postales se pudo ver a Elizabeth Debicki, que interpreta a Lady Di en la quinta y sexta entrega, (en la tercera y cuarta temporada fue Emma Corrin la que ocupó ese rol) junto a unos pequeños William y Harry. Asimismo, hay otra postal donde también aparece Dominic West, caracterizado como el hijo mayor de la reina Isabel II.

Elizabeth Debicki como Lady Di junto a unos jóvenes Harry y William Instagram @thecrownnetflix

Dominic West le da vida al príncipe Carlos Instagram @thecrownnetflix

La sexta temporada retratará el último verano de Lady Di Instagram @thecrownnetflix

Asimismo, hay otra imagen de Lady Di vestida con un traje de baño fucsia estampado contemplando el paisaje desde un yate, puesto que en esta temporada representará ese último verano de la princesa. Justamente es por eso que una de las imágenes más llamativas es la que se ve a Diana junto a Dodi Fayed (interpretado por Khalid Abdalla) en la parte trasera de un automóvil. Cabe recordar que ambos murieron en un confuso accidente en París el 31 de agosto de 1997. Un hecho que sin dudas marcó un antes y un después para la realeza británica y que ahora será llevado a la pantalla chica.

Khalid Abdalla interpreta a Dodi Fayed pareja de Diana (Foto: Instagram @thecrownnetflix

La serie retratará la muerte de Lady Di, quien falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico Instagram @thecrownnetflix

El tráiler oficial de la última temporada de The Crown

Hace un par de días, Netflix estrenó el tráiler de la sexta y última temporada de The Crown. El video promocional comienza con el sonido de las agujas del reloj y un paneo por distintas salas del Palacio. “La Corona, es un símbolo de permanencia. Es algo que eres, no lo que haces”, se escucha decir en voz off a Claire Foy, quien interpretó a la Reina Isabel II en las dos primeras temporadas.

“Una parte de nuestro ser natural siempre se pierde. Todos hemos hecho sacrificios. No es una elección. Es un deber”, sostiene Olivia Colman, quien protagonizó las dos segunda partes. Por último, quien habla es Imelda Staunton, la actual Lilibet: “Pero, ¿qué hay de la vida que deje a un lado? La mujer que deje a un lado”.

Esta última entrega está ambientada a finales de los años 90 y contará, no solo, el último verano de Diana, sino también su terrible desenlace. Asimismo, también cubrirá uno de los hitos que marcaron un antes y un después en la historia de la realeza: la relación de Kate Middleton y el príncipe William -interpretados por Meg Bellamy y Ed McVey- que nació en los pasillos de la Universidad de St Andrews allá por 2005.