Jubileo de platino: el posteo con el que la reina Isabel II ninguneó a una serie

Gran Bretaña estuvo de fiesta durante los últimos días porque la Isabel II celebró sus 70 años en el trono. Hubo de todo: desde divertidos momentos protagonizados por los más pequeños de la realeza, hasta la visita de algunos miembros alejados, como Harry y Meghan, que renunciaron hace un tiempo de sus responsabilidades con la corona. Pero así como hubo sorpresas, también se tiraron algunos palitos y la familia real no perdió oportunidad para apuntar contra The Crown (Netflix), por la historia que contaron sobre la monarquía.

Es de público conocimiento que unos cuantos miembros de la realeza británica no estuvieron de acuerdo con la forma en la que la serie abordó su historia. Mucho se especuló sobre cuan auténtico es el retrató que pintó Netflix. Tal fue su impacto que pidieron que la producción creada por Peter Morgan tuviera un aviso que informara que el contenido era ficción y no una verdad indiscutible.

The Crown Netflix

Debido a la negativa de Netflix de cumplir los pedidos reales, la cuenta oficial de Instagram de la realeza decidió tirarles un palito a través de uno de los posteos, que se realizaron en el marco de las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II. El tema fue La Reina a través de la cultura, pero entre todas sus representaciones no apareció su personificación en The Crown.

“Durante 70 años La Reina estuvo en el centro de nuestra cultura, muy imitada, pero nunca superada. En el video de hoy, miramos el rostro que inauguró barcos, adornó miles de millones de monedas y billetes de banco, inspiró obras de arte y más...”, escribió la cuenta oficial y acompañó las palabras con un video donde se plasmaron las apariciones de Isabel en distintos íconos de la historia.

El homenaje a la reina Isabel II y el palito para The Crown

Las imágenes mostraron su rostro en billetes, monedas y estampillas. También los parques, líneas de tren y hospitales que llevan su nombre. Además, se mencionó que posó más de 100 veces para retratos e inspiró cientos de obras de arte. Isabel II apareció en diversas producciones como Los Simpson, RuPaul’s Drag Race y Pepa Pig. Estuvo en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2012 con James Bond y hasta se hizo una muñeca Barbie de ella. Sin embargo, en ningún lugar se habló de The Crown, la serie que cuenta su historia.

Varias personas que trabajaron para la realeza se refirieron a la historia que muestra la serie. En una entrevista con The Washington Post, el biógrafo real Robert Hardman, autor de Queen of Our Times, se refirió a las diferencias entre The Crown y la vida real. ”Lo fundamental en lo que se equivocan con respecto a ella es que siempre está asediada, presionada y presionada y bastante miserable. Olivia Colman es solo una especie de gruñona constante, adornada con furia ocasional. Y esa no es ella”, sostuvo.

En varias oportunidades los miembros de la realeza criticaron la forma en la que The Crown contó la historia de la reina Isabel II y su familia JONATHAN BRADY - POOL

Por su parte, un tiempo atrás Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la reina, también habló de la serie. En diálogo con The Daily Mail, se refirió a la escena de la cuarta temporada donde se vio una reunión para tratar la salud mental de Diana. Sin embargo, él la criticó y aseguró: “No sucedió. Yo estaba allí”.

A pesar de las críticas y amenazas que recibió, la serie se mantuvo firme y con el apoyo del público. Tras cuatro exitosas temporadas protagonizadas por Claire Foy y Olivia Coldman, la quinta llegará a fines de este año. En esta nueva etapa, será Imelda Staunton quien llevará la corona británica sobre su cabeza.