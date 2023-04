Les sacó una foto a sus gatos y todos aplaudieron el parecido que les encontró: “Toda mi infancia”

escuchar

En un hogar, las mascotas pasan a ser uno más de la familia. Entre los casos más reconocidos están los perros y gatos, quienes, la mayoría de las veces, son domesticados para la compañía diaria. En el caso de los segundos, se reconocen como animales con un carácter propio y actitudes entre rebeldes y simpáticas.

Dentro de cada raza, los felinos suelen tener un pelaje distintivo que los hace únicos. Al fotografiarlos, las personas suelen guardar recuerdos de ellos en la galería de su celular y, en algunas ocasiones, las publican en las redes sociales donde los demás usuarios suelen dar una opinión, hasta compararlos con algún personaje de una serie animada o película.

Es por eso que en Twitter una mujer, que utiliza el usuario @cremadesstrella, decidió subir la imagen de sus tres gatos y los comparó con Los Aristogatos, una película de 1970, producida por Walt Disney y dirigida por Wolfgang Reitherman, la cual se desarrolla en París, Francia, y está protagonizada por una gata llamada Duquesa y sus tres gatitos Marie, Berlioz y Toulouse.

La publicación que despertó la coincidencia con Los Aristogatos

A partir del momento de su publicación, los followers también destacaron su ocurrencia a la hora de comparar a los gatos que, según la película, fueron herederos de una fortuna incalculable y a partir de ese momento atravesaron varias peripecias para no ser estafados.

Con 95 mil like y 4000 mil retuits, esta persona logró que varias personas identifiquen a los cuatro gatos de la película y le den su impresión mediante los comentarios. “Mi gata se llama Toulouse por ellos, aunque no se parezca al original, solo quería un gatito que se llamara Toulouse y luego me di cuenta de que me dieron una hembra en vez de un macho. Amo a mi gordita con la vida”; “Marie, Berlioz y Toulouse. Los amo. Los Aristogatos fue la primera peli que vi en el cine a mis cinco años. Mi gata se llama Toulouse”; y “¿y esos gatos? ¡Necesito esas cositas en mi vida!”, fueron las menciones más destacadas del posteo.

Los Aristogatos, una película que ganó corazones

Al ser una producción histórica de Walt Disney, las personas que interactuaron con la publicación desbloquearon un recuerdo relacionado con Los Aristogatos, una película que causó gran repercusión en su época y que, hasta el día de hoy, sigue estando en la memoria de muchos fanáticos.

“En el corazón de París, una millonaria bondadosa y excéntrica dona toda sus bienes en su testamento a Duquesa, su gata de alta sociedad, y sus tres gatitos. Habrá risas y aventuras cuando el codicioso e inepto mayordomo intenta secuestrar a los gatos para quedarse con su herencia. Todo depende del brusco gato callejero Thomas O’Malley y su banda de jazz para que salven el día”, relata la sinopsis oficial, la cual indica al final que el guion de la misma puede contener “representaciones culturales anticuadas”.

