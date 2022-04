Felipe Fort amenazó con hablar sobre su extutor y Paloma Fort le salió al cruce: “¿Contar la verdad? No creo”

Esta mañana, Felipe Fort aterrizó en el país luego de unas extensas vacaciones en Estados Unidos. Tras anunciar que vuelve para tomar las riendas de la empresa familiar, el adolescente reveló que va a contar todo lo que vivió durante estos siete años junto a su tutor Gustavo Martínez. Hace unas horas, Paloma Fort salió al cruce desde Londres y opinó: “No creo que alguna vez se sepa lo que realmente pasó en esa casa”

“Según me han contado, viene para sentarse en el directorio de la compañía. Él piensa tomar decisiones junto a sus tíos Eduardo y Jorge, viene con ideas, inclusive dijo que iba a cambiar frases publicitarias y el tamaño de uno de los más famosos chocolates de la compañía. A partir de mañana va a tener voz y voto en la compañía Fort”, reveló Carlos Monti en Nosotros a la mañana mientras agregó que el hermano de Martita estaría dispuesto a contar la verdad sobre cómo fueron los siete años de relación junto a Gustavo Martínez.

Este último comentario fue lo que causo la reacción de Paloma Fort, quién desde hace años está radicada en Inglaterra y está en guerra con la familia de chocolateros. Si bien fue reconocida como hija legítima de Felipe Fort, abuelo de Ricardo y creador de la empresa familiar FelFort, ella sostiene que la familia siempre la apartó y ninguneó.

“Felipe llegó esta mañana temprano a la Argentina. Ya está en el departamento de Belgrano, donde Gustavo Martínez se quitó la vida. La que hablo fue Paloma Fort porque no le cree nada a Felipe sobre que va a hablar en algún momento sobre sus años junto a Gustavo Martínez”, dijo Monti este jueves desde el panel.

Felipe Fort, ya con 18 años, llegó para reclamar su lugar en el directorio de la empresa familiar The Grosby Group

Y enseguida, leyó el intercambio de mensajes que tuvo con la hija de Aschira: “No fueron siete años. Gustavo estuvo junto a esos chicos desde que nacieron, fueron 18 años. No fueron los últimos siete, como dice Felipe. Y de alguna manera, hasta cuando Ricardo vivía Gustavo estaba a cargo de ellos junto a Marisa [López, la niñera]”, relató indignada.