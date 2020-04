Los periodistas elogiaron la actitud del jefe de Gobierno porteño y el presidente durante la cuarentena por coronavirus Crédito: Captura YouTube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 12:57

En su tradicional pase en Radio con vos, Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase dialogaron sobre los problemas derivados de la pandemia de coronavirus y destacaron el trabajo mancomunado entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta , para implementar la cuarentena obligatoria.

El cruce

Reynaldo Sietecase: El virus mas peligroso no es el corona, es la estupidez.

Ernesto Tenembaum: La estupidez tiene la dimensión que uno le da.

Sietecase: Yo me lo tomo bastante bien, ayer me atendieron para el campeonato. Hice un tuit a la mañana con lo que charle con vos, con que hubo una reactualización de la grieta a partir del "miserable" de Alberto del domingo. Hay situaciones mas o menos dramáticas, cuando hablas con un empresario que fabrica lavarropas y tiene 300 empleados. Encima está de acuerdo con el Gobierno. Está bien, pero ahora: "¿Cuánto aguanto yo? Dos meses sin vender. Saco un crédito, hago el esfuerzo y pago otra quincena más". Y después el chiquitito que no puede abrir.

Tenembaum: Yo ni siquiera le pido ni a Techint que sostenga 1400 trabajadores de por vida porque no existe eso. En estos 15 días te sentás, pagás la mitad del sueldo si querés, hablás con el Gobierno a ver de qué manera se puede resolver el problema. No son días para despedir.

Sietecase: La emergencia es tan grande que necesitas que todos pongan buena leche. Si yo tengo que bajar 1400 empleados en la plantilla y lo negocio. Hablo con el ministro de Trabajo, hablo con el gremio.

Tenembaum: La primera decisión del Gobierno fue blanco o negro, ahora hay 100.000 que son dramáticas, desde lo chiquito a lo grande, de reconfirgurar una sociedad que va a quedar muy dañada.

Sietecase: Y te das cuenta que la burocracia no es lo eficiente que uno piensa porque muchas decisiones que se anuncian después no bajan, entonces eso es muy frustrante. Está pasando en muchas áreas. Vos le decís a la gente que se le va a dar un crédito súper blando para que paguen salarios, la gente habla con su gerente de su sucursal y el gerente no tiene idea de qué se trata. Y ya está, las empresas están pagando sueldos, deberían pagar sueldos.

Tenembaum: En el reportaje que hicimos con Alberto [Fernández] yo se lo planteé. Me parece que en el Gobierno está habiendo un error. Haber derivado vía crédito eso porque el banco además te pide trámites y no todas las empresas tiene experiencia en pedir créditos. Me parece que va a ir a la nómina salarial eso.

Sietecase: Lo pidió Miguel Acevedo de la Unión Industrial: abran los bancos. Para mí los bancos tienen que estar abiertos, no para atender al mogollón de gente que va todos los días, pero por lo menos que haya gente que atienda a los empresarios, a los comercios.

Tenembaum: Pero la Bancaria está diciendo que hay muchos que no quieren ir por el coronavirus.

Sietecase: Es como si nosotros decimos "no queremos ir", los enfermeros dicen "no queremos ir", los que producen alimentos dicen "no queremos ir". No es así, es una decisión del Gobierno. Para mí hay que abrir los bancos.

Tenembaum: Si algo podría aportar como padre, como amigo y como comunicador es calma, serenidad.

Sietecase: Yo aporto responsabilidad, solidaridad y alegría. Fijate, los balcones que eran un lugar de alegría, de celebración, ahora son un lugar de disputa, de puteadas, de insultos. En esta coyuntura, cuando está tan claro que lo que está enfrente es superior a cualquier discusión interna. Hay dirigente que si lo entienden rápido, mira a Horacio Rodríguez Larreta, está laburando.

Tenembaum: La actitud de Horacio Rodríguez Larreta... no me alcanzan los elogios, que sea una cosa casi burocrática, que este junto a Alberto Fernández trabajando, ya ni te acordás de qué partido es cada uno.

Sietecase: Y la dirigencia política ojalá está a la altura de la circunstancia. Que esté más cerca de Larreta que de otros dirigentes. Porque también está la chiquita. Sergio Massa convocó a todos los presidentes de bloque el lunes para coordinar una reducción del 40%. Salarios, va a bajar asesores, va bajar un montón de cuestiones, son $200 millones; los presidentes de bloque dicen que no.