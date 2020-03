Los menores de 25 años son los que más signos de depresión severa manifestaron en este tiempo Crédito: Shutterstock

Evangelina Himitian Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 17:25

"No sé qué me pasa. Anoche no pude pegar un ojo. Y me cuesta mucho concentrarme. Los días me parecen eternos", dice Sofía Sánchez, de 33 años y madre de dos varones de 7 y 10 años. Si no hiciera las cuentas, no sabría cuánto pasó desde que empezó la cuarentena por el nuevo coronavirus . "Tengo que fijarme en el celular qué día es. No el número. No sé si es lunes o jueves. Y ya casi no distingo entre el día y la noche. Desayunamos a las 12 y cenamos a las 18. Está todo trastocado y nuestro ánimo también", dice. Aunque sigue trabajando desde su casa, porque es diseñadora, cada vez hay menos trabajo y le cuesta más concentrarse. "Espero que pase pronto. Me siento un poco deprimida", confirma.

No es la única. Uno de cada tres argentinos desarrolló síntomas depresivos-ansiosos durante la cuarentena, según el primer estudio que se hace para medir el impacto emocional de la epidemia, que analizó más de 10.000 casos y que fue hecho por el Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacionales de CONICET-Fundación Ineco-Universidad Favaloro . ¿Qué es lo que más nos cuesta de la cuarentena? Según los resultados, ante todo trabajar desde casa y no poder hacer actividad física, luego los problemas de la convivencia, la necesidad de organizar actividades para los chicos y mantener ordenada la casa, entre otras.

Los más jóvenes, los que tienen menos de 25 años, son los que más signos de depresión severa manifestaron en este tiempo. Y, contrariamente a lo que se esperaba, los mayores de 65 años fueron los que menos lo sintieron. Este dato sorprendió a los investigadores. Creen que es porque los jóvenes son los que se sienten menos vulnerables frente a la enfermedad y a la vez son más dependientes de lo que se pensaba al contacto cara a cara con sus seres queridos. Algo que las relaciones virtuales todavía no reemplaza.

"Pensamos mucho en esa tía abuela que vive sola y se puede deprimir. Pero también deberíamos prestar atención a ese adolescente que tenemos en casa y puede estar afectado por el sentimiento de soledad", dice explica Fernando Torrente, autor del trabajo junto con Adrian Yoris, Pablo Lopez, Marcelo Cetkovich y Facundo Manes.

"El estudio permite medir el costo emocional de la epidemia. Nos permite ver cuánto impactó la medida en el ánimo social. Y vemos que es alto. Se está desarrollando un sentimiento de soledad vinculado al aislamiento social que afecta no únicamente a los que viven solos y son mayores, sino a los jóvenes y a quienes viven en familia", apunta Torrente a LA NACION .

Para la investigación se realizó una encuesta de 10.053 personas mayores de 18 años, de todo el país, a través Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y correo electrónico. Incluyó dos cuestionarios estandarizados para la evaluación de la severidad de síntomas de la serie depresiva y ansiosa. "La existencia de dificultades psicológicas o psiquiátricas previas actuaría como un agravante, pero no explicaría por completo el impacto observado en la muestra total", detalla el estudio.

"Hay una caída libre del ánimo. En pocas semanas, pasamos de la negación a la depresión. No creíamos que nos iba a pasar a nosotros, después nos preparamos para la cuarentena y ahora nos sentimos aislados. Sentimos el corte abrupto de actividad y de vida social. Además estamos en presencia de una enfermedad que pone en peligro nuestra vida y la de los seres queridos", explica Torrente.

Qué se extraña más

¿Se hace la cuarentena? Según el estudio, el 94,3% dijo que la acata. Solo un 2,1% dijo que no la respeta y el 3.6% dijo que hace un "acatamiento parcial". Los hombres son los que en mayor medida rompen la cuarentena o la hacen parcialmente . Las razones para quedarse en casa se ordenaron con esta prioridad: obediencia a la autoridad (38.7%), temor a las penalidades 36,2%, autocuidado (33%), cuidado de la sociedad en general 32%, cuidado de seres queridos (26,2%). Los resultados no suman 100% porque era posible más de una respuesta.

¿Cuáles son las razones para salir de casa? Compras esenciales de comida (27,8%), ir a la farmacia (11%), trabajo (6,8%), otras y combinaciones (54,3%). Cuando se preguntó si creían que la cuarentena es una medida eficaz, el 92,8% dijo que muy eficaz.

La encuesta midió la depresión en dos dimensiones. La autopercepción de depresión y la graduación, es decir, si es profunda, leve, moderada. En esta segunda escala, la población que manifestó en los últimos días signos de depresión es todavía mayor: llega al 47%. Sin embargo, la pregunta de si sentís o no depresión les permitió a los investigadores decantar el porcentaje de aquellos que tienen sentimientos pasajeros de tristeza o "síntomas de bajón", pero que no ven impactado su ánimo. Es decir que el 33% de personas con síntomas de depresión y ansiedad no incluye los que sienten de forma transitoria algunos sentimientos depresivos y se autoclasificaron como "leve".

Bajón no es depresión

La depresión leve afectó en forma pareja a casi toda la población: dos de cada diez argentinos la sintieron en estos días, con mayor incidencia entre los que tienen entre 26 y 44 años. "Son trastornos adaptativos, cuadros breves, como respuesta a un tipo de vivencia. Cuando el contexto vuelve a la normalidad, ceden. Puede haber gente a la que le cueste recuperarse. Por eso también es importante hacer un trabajo sobre salud mental en este tiempo", dice Torrente.

El 10% de los encuestados dijo sentir depresión de forma severa. Entre los más jóvenes, la depresión impactó más: el 22,4% de los menores de 25 años dijo experimentar una depresión profunda. En cambio, sólo el 7% de los mayores de 65 años se siente así.

"Nos sorprendió este dado. Los más jóvenes son los que más están sufriendo la soledad. Uno podría creer que iban a ser los que más fácil iban a migrar su vida social a formas virtuales. Pero resultó ser que para esta población el contacto cara a cara todavía sigue siendo muy importante", dice Torrente.

Los sentimientos de soledad aparecieron como el factor más importante asociado a los síntomas emocionales, por sobre otras variables psicológicas como el temor al contagio o el peligro atribuido a la enfermedad. En los más jóvenes, se explica, esto es aún más fuerte porque son los que menos temor tienen al contagio , los que se sienten menos vulnerables y entonces viven las restricciones sociales y las limitaciones para hacer actividad física como un aislamiento sin mayores beneficios.

"De manera inversa, podemos especular que los grupos etarios mayores poseen motivaciones más fuertes para aceptar las restricciones y por lo tanto pueden asimilarlas con menor costo emocional", dice el trabajo.

¿Qué cosas nos resultan más difíciles durante la cuarentena? Trabajar fue catalogado como lo más difícil, por casi el 50% de los argentinos. Y también realizar actividad física: casi la mitad dijeron eso. En cambio, realizar actividades para los más chicos fue muy sencillo para el 38,8% de los encuestados, lo mismo que hacer las tareas de la casa (25,3%) y la convivencia con otros (casi el 20%).

Contrariamente a lo que se esperaba, convivir con la familia no está siendo el mayor reto de la cuarentena. "Pensábamos que iba a ser muy difícil la convivencia, pero no genera tanto estrés como el trabajo. Es difícil trabajar desde casa y mantener la productividad. Y también el hecho de no poder trabajar desde tu casa porque es presencial", explica Torrente. Además un 60% muestra algún grado de malestar o estrés al salir de casa.

Entre las actividades más afectadas por la cuarentena se destacan el área laboral y la actividad física, por sobre otras actividades y por sobre las relaciones interpersonales. "Es sabido que la actividad física es un potente estimulante y ejerce un efecto positivo y sostenido sobre nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, podemos especular que las restricciones en la actividad física contribuyen a los efectos observados en el ánimo y la ansiedad.

Por último, las dificultades para acomodar el trabajo a las circunstancias excepcionales podrían operar como un estresor que empeora el ajuste psicológico de las personas a la cuarentena", dice el trabajo.