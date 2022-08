Ricardo Darín opinó sobre la economía: “Es un momento muy crítico”

Ricardo Darín es un emblema del cine nacional. Cada personaje que realiza conquista al público y su popularidad es total. Asimismo, su palabra tiene un gran peso en la sociedad, por lo que cuando realiza un análisis acerca de las situaciones que viven los argentinos su voz resuena. Recientemente, volvió a comunicar su preocupación por la economía nacional, que calificó como un momento “crítico”.

En el marco del próximo estreno del film Argentina, 1985, que protagoniza, Ricardo Darín brindó una entrevista para el programa Showbiz, Ojo Crítico (CNN), que saldrá el próximo sábado 27 de agosto. Pero en el adelanto de la nota se dio a conocer la opinión que el actor brindó acerca de la actualidad nacional.

Ricardo Darín estrenará en breve Argentina, 1985, donde se abordará el Juicio a las Juntas Gabriel Machado

En este sentido, el actor opinó sobre los vaivenes que se viven. “Es un momento muy crítico en términos económicos el que estamos atravesando, ya hemos atravesado otros y seguiremos atravesando otros porque es casi cíclico en la Argentina”, señaló respecto a la crisis argentina. Asimismo, lanzó un dardo respecto al manejo político: “Aunque cueste creerlo, porque es un país con tantas posibilidades que cuesta creer que cíclicamente cada 10 años recaigamos siempre en los mismos lugares”.

No se trata de la primera vez que el protagonista de El secreto de sus ojos expresa su preocupación por la crisis económica. En 2021, en diálogo con Jonatan Viale en el ciclo +Realidad (LN+), indicó que personas de su círculo íntimo atravesaban dificultades debido a esta cuestión. “Yo estoy bien, mi familia está bien, pero tengo amigos en situaciones muy complicadas. Todos los días me entero de algún caso. Es horroroso. Estamos viviendo un momento muy difícil”, expresó en aquel entonces en la misma línea con lo dicho ahora.

Asimismo, en ese momento había señalado que sería propicio mirar a otros países, como a Uruguay. “Tendríamos que tomarlo como ejemplo, pero nos cuesta mucho tomar ejemplos de afuera porque somos soberbios y nos cuesta admitir que hay lugares en el mundo donde las cosas se hacen de mejor manera”, señaló. En esa línea, tan solo semanas atrás, comenzó a difundirse la información que indicaba que Darín se mudaría al país vecino. Sin embargo, rápidamente negó esta información por la que había comenzado a recibir críticas. “Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años”, expresó en redes sociales para despejar dudas.

Argentina, 1985

La película narra el momento histórico del proceso judicial que se llevó a cabo para procesar a altos oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de llevar a cabo diversas violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, iniciada en 1976.