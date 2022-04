Ricardo Darín recordó tres intentos de robo que sufrió en los que se salvó de maneras insólitas: “Lo miré y le ladré”

Ricardo Darín recordó una anécdota relacionada con un intento de robo que sufrió años atrás y la divertida táctica que utilizó para evitarlo. El actor estuvo como invitado en El hormiguero, el ciclo que conduce Pablo Motos en Antena 3 de la televisión española, donde reveló dos episodios insólitos sobre una presunta confusión de una persona con él y la forma en que se libró de un ladrón tras poner en marcha una técnica infalible de uno de sus papeles.

En 2001, Darín protagonizó El hijo de la novia, un drama dirigido por Juan José Campanella, que tuvo al actor como una de las estrellas junto a Norma Aleandro, Natalia Verbeke, Eduardo Blanco y Héctor Alterio, entre otros. Sin embargo, el film que fue nominado al Oscar a la “Mejor Película extranjera”, lo llevó a pasar un episodio traumático en una estación de servicio de una localidad de la provincia de Buenos Aires.

“Con el tiempo uno se olvida de los títulos de las películas. No sabe muy bien si era El hijo de la novia, La novia del hijo o La madre de no sé quién, pero queda en el inconsciente colectivo y una vez”, comenzó a relatar Darín, sobre una situación que vivió mientras estaba esperando a Germán Palacios en una estación de servicio en la madrugada. Los actores volvían de una gira teatral y Palacios había bajado a comprar yerba para volver a Buenos Aires.

“En un momento determinado, yo quedo al volante y él baja a comprar lo que necesitábamos y por la ventanilla que estaba baja, aparece un señor con su consabida campera de cuero, me ve y me dice: ‘¿qué hacés vos acá?’. Le dije que estaba cargando nafta. Evidentemente me venía a robar. Quedó shockeado. Después grita: ‘Mirá quién está acá'. Está el novio de tu vieja”, contó sobre la reacción de la persona que presuntamente venía a asaltarlo, quien a su vez le hablaba a un cómplice que lo esperaba a unos metros.

Además, sostuvo que en ese momento él tampoco entendía la situación. “Lo gracioso es lo que me pasó a mí mentalmente, porque me puse a pensar que nunca había estado ahí antes. Pensé: ‘Este hombre me va a matar aquí por una confusión’. El otro vino y dijo: ‘Uy, sí, vámonos’. Y se fueron los dos corriendo, o sea, zafamos. Pero tardé mucho tiempo en caer que era El hijo de la novia”, explicó.

Darín también contó que tiene recuerdos de otra película que le sirvieron para librarse de un presunto hecho de inseguridad. “Otra película que me sirvió bastante para salvarme fue Nueve reinas. A los más chavales les gusta esa cosa de los truquitos y las trampas callejeras y me ha pasado de cruzarme con dos o tres por la calle que te dicen: ‘No, no, con él no. Como si yo fuera el rey de las trampas”, relató.

Tras una duda del conductor, quien le pidió que relatara una situación particular con “un perro” en una ciudad costera, reveló que si bien le cuesta contar este tipo de hechos, ya que todos están relacionados con posibles robos, explicó que, en efecto, interpretó el ladrido de un cachorro para escapar de la inseguridad. “Era una madrugada, tipo 4 o 5 de la mañana, estaba empezando a clarear. Estábamos en una casa alquilada durante una temporada veraniega donde estaba haciendo teatro, escuché ruidos extraños y salí en calzones. Era una casa que tenía grandes ventanales y por delante tenía como persianas de madera que eran corredizas. Veo una sombra que atraviesa el ventanal hasta que llega al claro y hacemos contacto visual los dos. Yo estaba en calzones”, narró.

Y siguió: “Nos quedamos los dos como si fuera el far west. Solo que yo no estaba muy bien vestido, armado ni nada. Creo que dependía de ver quién arrojaba la primera piedra o quién hacía el primer movimiento, y me salió del alma, juro que no lo pensé. Lo miré y le ladré”. En medio de las risas de los presentes sostuvo que no fue precisamente un ladrido, sino que comenzó a balbucear palabras para generarle “miedo” al ladrón. “Era un perro grande y funcionó, porque el tipo habrá pensado que estaba llamando a un perro grande que lo iba a devorar, o que yo estaba más loco que él. En cualquiera de los dos casos desapareció”, aseveró.

Además, Darín precisó que después de aquella escena se encontró con su esposa envuelta en un ataque de risa. “Me decía: ‘estás loco’. Pero le expliqué que no sabía por qué había hecho eso”, sintetizó.