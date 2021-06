Ricardo Darín: “Estamos haciendo todo al revés a la hora de atraer inversión extranjera”

Ricardo Darín conversó en la noche del miércoles con Jonatan Viale en el programa +Realidad y contó, entre otras cosas, cómo está viviendo la pandemia de coronavirus, señaló la necesidad de los argentinos de superar la grieta porque “no sirve” y expresó su mayor preocupación en relación a la economía. “Estamos haciendo todo al revés a la hora de atraer la inversión extranjera”, expresó el actor.

Cuando lo consultaron acerca de las declaraciones de Alberto Fernández sobre los mexicanos y los brasileños, el actor, que no había escuchado esos dichos, señaló sorprendido: “No te puedo creer”.

Darín comenzó su entrevista en +Realidad expresando a Jonatan Viale su alegría por haber superado “meses tan duros”. “Me alegro de que estés de pie”, señaló el intérprete al conductor.

Darín: "Estamos haciendo todo al revés a la hora de atraer inversión extranjera"

Más adelante, el actor habló sobre la manera en que está atravesando la pandemia. “Yo estoy bien, mi familia está bien, pero tengo amigos en situaciones muy complicadas. Todos los días me entero de algún caso. Es horroroso. Estamos viviendo una situación muy difícil”, dijo.

Luego, Darín señaló que prefiere ser medido a la hora de opinar. “No quiero ser fundamentalista, quiero entender, pero hay cosas que dan bronca”, subrayó y se refirió a las declaraciones de la diputada Fernanda Vallejos que se quejó por los salarios de los legisladores: “No se puede decir que los diputados están cobrando más, es injusto. Tendría que arrepentirse de lo que dijo”.

“No nos podemos comparar con Uruguay”

Más adelante, al hablar de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno nacional, señaló: “Creo que cada gobierno ha hecho lo que ha podido y nosotros, quiero creer, que hemos hecho lo que pudimos con poco”.

Luego, cuando Viale destacó la situación de Uruguay en el manejo de la pandemia, Darín expresó: “No nos podemos comparar con Uruguay porque tenemos una arrogancia que ellos no tienen, ellos tienen pausa, nosotros no la tenemos. Tienen una educación, son más tolerantes”.

“Tendríamos que tomarlo como ejemplo, pero nos cuesta mucho tomar ejemplos de afuera porque somos soberbios y nos cuesta admitir que hay lugares en el mundo donde las cosas se hacen de mejor manera”, agregó.

A la hora de hablar del la situación en la Argentina con relación a las vacunas, el protagonista de El secreto de sus ojos dijo: “Yo creo que hay una combinación de varias cosas. Hay cosas por las que no se han podido hacer las negociaciones que se debían hacer. Ahora estamos en la puerta de la posibilidad de fabricar nosotros mismos”.

Sin embargo, el actor destacó que en este tema que hay un exceso de noticias. “Uno escucha tantas cosas que la cabeza no te da para más. Estamos sobrecargados de informaciones contradictorias. Y es difícil así tener una información personal”, expresó.

La situación de los actores

Con respecto a lo que tiene que ver con el ambiente artístico, Darín señaló: “La estamos pasando muy mal. Y no estoy hablando por mí, sino por la gente que conozco, técnicos, colegas, compañeros, gente que no está pudiendo cumplir con las necesidades mínimas, así de simple. Debajo nuestro hay miles y miles de personas y familias que dependen de que la actividad continúe”.

Cuando se lo consultó sobre cómo le parece que la gente está viviendo este momento de la pandemia, el actor dijo: “Por un lado siento que estamos un poco dormidos o mansos y por otro lado estamos estupefactos, no podemos creer esto que cayó del cielo. La gente deambula entre estas sensaciones y tiene que salir a la mañana a conseguir el sustento de su familia, sea cual sea su actividad”.

Luego, señaló que había mucha gente que estaba fuera de los registros oficiales en lo laboral y agregó que no sabe “cuánto más puede hacer el Estado, de dónde va a sacar la guita para sostener todo lo que hay que sostener”.

En ese sentido, Darín contó cuál era su gran preocupación en el terreno de la economía. “Me preocupa el hecho de que estemos haciendo todo al revés a la hora de llamar a la inversión extranjera; no estamos dando garantías, señales de seriedad y eso a futuro es algo muy grave. Necesitamos que la gente venga a invertir porque eso va a generar trabajo, necesitamos que se genere trabajo”, explicó.

Cuando se le preguntó acerca de su percepción de la grieta que divide las opiniones de los argentinos, el protagonista de Nueve Reinas señaló: “No sirve. No sirve abonar, echar más leña al fuego porque eso nos aleja y no sirve para nada, está demostrado. Tratemos de mirar para adelante y de recuperar este país, que es glorioso, y está lleno de gente maravillosa”.

Sobre las declaraciones de Alberto Fernández

A continuación, Darín se refirió a quienes dirigen el país. “La bajada de línea desde arriba abajo es fundamental. Los conmino, les ruego que se dejen de joder y que no digan más boludeces, que traten bien a las personas, que nos traten con seriedad, que somos ciudadanos, pagamos impuestos. No somos niños. Que estemos tranquilos y que seamos mansos no significa que seamos boludos”, sentenció.

Cuando le preguntaron acerca de los dichos de Alberto Fernández este mediodía sobre los mexicanos que vienen de los indios, y los brasileños, de las selvas, Darín aseguró que no sabía nada de estas declaraciones y se sorprendió al escucharlas. “No te puedo creer”, expresó el actor.

“¿Eso lo dijo delante del presidente de España (Pedro Sánchez)? -preguntó el actor- ¿Y hay algún plano de la cara del presidente de España? Es muy complejo hablar en público, hay que tener cuidado, están cometiendo desatinos imperdonables en algunos casos, pero no es lo más grave, hay cosas más graves”.

