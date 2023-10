escuchar

Corría el 2000 cuando se estrenó en la pantalla grande una película que hasta el día de hoy es un ícono del cine argentino. Protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls y escrita y dirigida por Fabián Bielinsky, Nueve reinas, supo ser un éxito que se mantiene vigente. Incluso tuvo una versión en los Estados Unidos. Sin embargo, al parecer a uno de sus intérpretes no le gustó para nada esa adaptación y lo dejó en claro durante su paso por Soñé que volaba (Olga). No solo aseguró que los realizadores “no entendieron nada”, sino que recordó el incómodo momento que vivió cuando la vio en el cine.

“¿Viste la versión yankee de Nueve reinas?”, le preguntó Migue Granados en un momento de la entrevista. Ante la respuesta afirmativa de Darín, quiso saber qué le pareció y él le aseguró que mala era poco. La versión norteamericana de dicha película se estrenó en 2004 bajo el nombre Criminal. El reparto estuvo encabezado por John C. Reilly y Diego Luna y la dirección estuvo a cargo de Gregory Jacobs.

Nueve Reinas, la película que protagonizaron Ricardo Darín y Gastón Pauls en el 2000, fue un éxito y se mantiene vigente hasta la actualidad Archivo

En la entrevista, el actor no ocultó su desagrado con la adaptación y hasta enumeró los motivos. “No entendieron nada. Por empezar, si alguien la vio, se llama Criminal. Los dos tipos andan en un Mercedes, que está bien, no es el último modelo, pero andan en un Mercedes”, sostuvo, al tiempo que comparó: “La historia de Nueve reinas es la de dos chabones a pie, haciendo yeites en la calle”.

En este sentido, el protagonista de Argentina, 1985, comentó que también se equivocaron en la elección de los actores: “Porque John C. Reilly tiene una cara muy confiable. Y en los Estados Unidos -y a esto lo digo con todo el respeto y el cariño que le tengo al chico Diego Luna-, no es precisamente la imagen del más confiable. Y acá era al revés. Acá era Gastón Pauls, la cara del buenito y yo el tipo malo. Entonces también hicieron una mala lectura”.

Sin dejar el tema ahí, reflexionó: “Además, ya estábamos enojados de arranque, porque pobre Fabián Bielinsky, me tendría que poner de pie, la tuvo 10 años y se la rebotaron en todos lados, le decían que no interesaba eso y finalmente lo consiguió, aunque tuvo que entregar un poco los derechos para poder hacerla”. Acto seguido contó el mal momento que vivió el director (que falleció en 2006) con la adaptación norteamericana de su película.

“Cuando compraron los derechos para hacer la remake, él, con la mejor onda y la mejor buena fe, se enteró de que la iban a hacer en Los Ángeles. A través de su representante, les propuso ir a ver un día de rodaje. Entonces, hizo la gestión y lo que vino como devolución fue ‘no, no solo no te invitan, sino que no podés acercarte al set’”, relató Ricardo y aseguró que nunca les explicaron el motivo de dicha negativa.

“Deben haber pensado que el tipo lo que quería era meterse o tener algún tipo de injerencia. Y no”, opinó el actor. “Ojalá se hubiera metido”, acotó Sofi Morandi y rápidamente Ricardo comentó que de haber ocurrido eso, “no hubiera pasado lo que pasó”.

También recordó que cuando terminaron de filmar Criminal, la trajeron a la Argentina para ver si era propicio estrenarla en el país, y hasta organizaron una proyección privada para él y Bielinsky. Sin embargo, lo que vieron fue precisamente de su agrado. “Nos sentamos a verla y nos empezamos a mirar de costadito mientras transcurría la película. Y cuando salimos, Fabián les dijo ‘no estrenen esto acá, los van a matar’”. De esta manera, Ricardo Darín, dejó más que claro que la versión yankee de una de sus películas más exitosas no cumplió para nada con sus expectativas.