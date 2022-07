Ricardo Montaner y una impiadosa devolución a dos participantes de La Voz: “Si fuese mi canción, estaría enojado”

La Voz Argentina, por Telefe, continúa con las batallas entre los integrantes de cada team y este jueves se enfrentaron Olivia y Nuria, dos cantantes del equipo de Ricardo Montaner. A pesar de que las participantes dejaron todo en el escenario con una canción romántica, el artista venezolano no quedó conforme para la sorpresa de todos y dio un veredicto bastante crítico.

Olivia Cuan, estudiante de 19 años, oriunda de Tigre, se enfrentó a Nuria Dutour, profesora de canto de 31 años y nacida en Villa de Voto; ambas interpretaron “Imagíname sin ti” de Luis Fonzi.

Si bien los coaches Soledad Pastorutti y Mau y Ricky dieron buenas devoluciones tanto a la primera -”un joven talento a pulir”- como a la segunda -”una experimentada con un gran instrumento”-, cuando llegó el turno de Lali Espósito, apreció una luz de alerta cuando la cantante hizo hincapié en el nerviosismo que resultó contraproducente para ambas.

La batalla de Olivia y Nuria en La Voz Argentina (Telefe)

Finalmente, a la hora de dar su devolución, Ricardo Montaner se puso serio. “Yo tengo varias cosas que decir. Nosotros tenemos que ser muy sinceros con nuestros equipos porque sino uno pierde credibilidad, por así decirlo”, comenzó diciendo el cantante venezolano, a quien se lo notaba tenso y que remarcó para sorpresa de todos: “Yo no estoy conforme con la batalla para nada”.

“Desfiguraron toda la melodía original de la canción. Si yo fuera el autor de esta canción, estaría enojado”, expresó Ricardo Montaner mientras Olivia y Nuria escuchaban atentas. “Hubo mucha inseguridad, quizás de una, un poco más de la otra”.

La dura crítica de Ricardo Montaner a Olivia y Nuria en La Voz Argentina (Telefe)

El artista aclaró: “En este momento voy a tomar la decisión basándome en la batalla por un lado, pero basándome en el futuro a partir de que podamos corregir un poco el rumbo. Si yo tomo en cuenta la batalla como tal, tendría que elegir solo a la que salió salió mejor parada”.

Luego de varios minutos para tomar la decisión en silencio, Ricardo Montaner decidió elegir a Olivia para pasar a los “knock outs”. “Gracias, la verdad que no lo puedo creer. Te juro que formé relación con ella (Noria) y no me quería emocionar, es muy buena compañera y lo disfruté mucho”, dijo la joven de 19 años entre lágrimas.

Por su parte, Noria le respondió: “Re merecido. Canta increíble”. Luego, entre lágrimas, se despidió: “Se lo dedico a mi hijo. Fui mamá a los 16 años y acá estoy”. Ricardo Montaner volvió a tomar la palabra y le manifestó: “Mi amor, yo tengo para decirte que, sin lugar a dudas, eres una persona maravillosa”. Por último, le explicó a la participante lo que le pasó: “Con Palito hablábamos fuera de la grabación sobre ustedes. Yo en el ensayo tuve otra percepción a lo que me sucedió hoy. Elegí en base a lo que siento que puede pasar con el equipo en un futuro”.