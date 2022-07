Lali Espósito reveló un costado oculto de la Sole en La Voz Argentina y terminaron bailando: “Es la más fiestera de todas”

Un nuevo domingo en La Voz Argentina, con las audiciones a ciegas en su tramo final, dejó momentos de mucha diversión, como el que ocurrió entre Lali Espósito y Soledad Pastorutti, mientras los coaches procuran completar sus grupos con los mejores talentos que se presentan al ciclo.

La responsable de abrir la noche fue Sofía Schiaffino, una joven que decidió abandonar sus estudios como genetista, para apostar por el canto. Al momento de subir al escenario, ella interpretó “One and Only”, y rápidamente Montaner volteó su silla, seguido de La Sole, y Lali (quien fue bloqueada). El cantante confesó con respecto a su estrategia: “Era el único bloqueo que me quedaba, y quise bloquear porque te conozco. Eres muy pispireta, y vienes y te la robas. Te bloqué para que no puedas hacer nada”.

Los jurados comenzaron a felicitar a la participante, y pronto empezaron a hablar sobre salidas nocturnas, lo que dio pie a que Lali hiciera una observación sobre la Sole, que llamó la atención: “Vamos a contar la verdad: yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana. La Sole es la más fiestera de todas, la que más acompaña”. Entre risas, ambas terminaron sobre el escenario perreando, y Lali concluyó: “Quería reivindicar tu posición de fiestera”. Muy divertido, Montaner aseguró: “Eso con el poncho debe quedar bárbaro”, y Pastorutti entre risas, remató: “¡Eso se lo hago a mi marido!”. Finalmente, la participante se quedó en el team Montaner.

Luego llegó el turno de Agustín Billordo, un joven correntino estudiante de derecho, que buscó probar suerte en el popular reality, con la canción “Eres tú”. Lamentablemente ninguno de los especialistas presionó el botón, y Lali le dijo: “Es muy sorprendente de la voz que escuchamos, a verte. Lo que me pasó fue estuve confuso toda el rato, entre la canción, la propuesta vocal que iba para varios lados, y pequeños accidentes que hubo dentro de la canción. En esta instancia, que es importante que sean como flechas, quedó ahí como en el éter”.

En su turno, Julieta Celiz contó que viene de una familia en la que todos los integrantes se dedican a la música, y ella eligió cantar “Buenos Aires”. Los tres Montaner pronto apretaron el botón, y Montaner le comentó: “Estamos convencidos de que tienes un camino maravilloso aquí dentro, y que vamos a servirte de trampolín. Eres un talento maravilloso, que solo necesita pulirse arriba del escenario, pero que ya cuenta con un maravilloso instrumento”. Luego Ricky agregó: “Nos encantó tu presentación, tienes un color de voz delicioso, siento que tenemos mucha afinidad musical, y que podemos hacer cosas increíbles”. Cuando anunció su decisión, ella se decantó por Mau y Ricky.

Santiago Torres era un músico cordobés, que interpretó “Cactus”, pero sin que los jurados se dieran vuelta. Sin embargo, la Sole le destacó: “Me faltó el intérprete, estabas demasiado preocupado por cantarla, pero viste que hay que decir las cosas, y quizá ese puntito te faltó. No estuvo mal, pero a mí me faltó esa cuestión de darle interpretación”. De Catamarca llegó un participante llamado Javier Mandatori, y su versión de “Paisajes de Catamarca” la impulsó a Pastorutti a darse vuelta. A la hora de evaluarlo, ella analizó: “Es una canción muy clásica, la hiciste muy solemne. Quizá me hubiese gustado ver más sentimientos, pero te voy a decir la verdad, hiciste cosas distintas en el estribillo, y le pusiste tu impronta. Y tenés un vozarrón, tenés un caudal vocal muy fuerte, creo que podemos hacer muchas cosas”.

Más adelante, Ornela Taffarel sorprendió con “Canción del jardinero”, y si bien su número fue seguido con mucho entusiasmo, no pudo convencer a ninguno de los jurados. En la devolución, Pastorutti le comentó: “Me llama la atención la elección de la canción, gracias por traer a tan gran escritora y compositora a este programa”. El último número de la velada, corrió por cuenta de Lola Taboada, una joven de Villa Gessell, que vive en un parque infantil con forma de castillo. La participante interpretó “Amor completo”, aunque su versión no le cerró a los especialistas. Con el objetivo de alentarla, Ricky concluyó: “Quería motivarte, porque la cantidad de veces que a uno en la vida le dicen que no, y uno piensa que es el fin del mundo, pero te aseguro que esto va a dar sus frutos”. De esa forma, llegó a su cierre una nueva noche de domingo, en La Voz Argentina.