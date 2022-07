Terminaron las audiciones a ciegas en La Voz Argentina con un picante comentario de Lali a un participante

Luego de varias semanas de numerosas presentaciones, finalmente las audiciones a ciegas llegaron a su última instancia. Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti escucharon con mucha atención a los últimos participantes que se animaron a subir al escenario de este popular reality de canto.

La encargada de abrir la pista fue Gaia con “Me gustas mucho”, pero en una versión que no logró interesar a ninguno de los especialistas. Al momento de la devolución, Mau observó: “Yo siento que hoy fue una noche posiblemente extraña para ti en cuanto a presentación, porque tu actitud estaba muy cool, y me estaba emocionando, pero la afinación no necesariamente acompañaba”.

Luego llegó el turno de Milagros y Ana Oviedo, dos hermanas que se animaron a combinar “Piel Canela” y “Tutu”, con resultados que entusiasmaron mucho a Montaner y a Pastorutti, quienes no tardaron en presionar el botón para intentar reclutarlas en sus equipos. Con la cara sonriente, Ricardo dijo: “Me encantó, una mezcolanza espectacular. Está buenísimo lo que hicieron”. Ellas contaron que comenzaron a cantar juntas en medio de la pandemia, y que la municipalidad de su ciudad en Mendoza, las convocó como dúo. Con su ocurrencia habitual, Lali retrucó: “Un aplauso para la Muni. A mí en Parque Patricios nunca nadie me llamó”. Al momento de elegir, ambas optaron por la Sole, que les dijo: “Son las últimas en completar mi equipo”.

De Uruguay llegó Ezequiel Sánchez a cantar “Seré”, y aunque los jurados no llegaron a interesarse, lo invitaron a probar suerte en el regreso luego de oírlo interpretar una segunda canción.

Un joven peruano llamado Johan Ruiz, que se presentó en La Voz Argentina del 2018, contó: “Lo que cambió en mí desde esa experiencia, fue culminar mi carrera, haber podido absorber esa experiencia, y hoy decir con mayor convicción que quiero dedicarme a la música”. Johan hizo “Sueles dejarme solo”, y Mau, Ricky y Lali, apostaron por él. Cuando tomó la palabra, el participante contó que había estado en una edición anterior, sin que nadie lo buscara para su equipo. Frente a eso, y con mucha picardía, Lali exclamó: “Se dieron vuelta los que no estaban en el 2018, ¡mirá como te valoran!”. Y al momento de la devolución, ella agregó: “A mí me gustó mucho, tenemos muy buenas voces en esta edición, pero sos de las voces que a mí me gustan, es inevitable que no quiera pelearte hasta el final. Por momentos sonabas como un disco, te felicito un montón, diste una gran presentación. Y sentí algunas influencias en tu voz, pero después aparecía tu personalidad”. Finalmente él se fue con Mau y Ricky, y así completaron su equipo.

Aunque dueña de una gran voz, Camila Días Paz y su versión de “Tu falta de querer” no sedujo a los especialistas. Lali le dijo: “Te va a dar mucha bronca esto, porque en realidad, a nivel vocal la rompiste. Pero lo que me impedía apretar el botón, fue que lo hiciste igual a la versión original, y eso fue lo único a lo que me abracé para no apretar”. Dicho eso, Ricardo agregó: “Esa canción es muy difícil hacerla sin parecer a la original, pero por otro lado, el comienzo fue muy inseguro de tu parte, calentaste un poco más cuando empezaste a subir, pero había imperfecciones”.

A continuación, Adrián Alexandre Tapia cantó “Vienes y te vas”, y puso a bailar a los jurados. Muy decididos, Montaner y Lali apostaron por él, y ella observó: “Me parece que sos muy diferente a las voces que solemos escuchar. La verdad es que me gustó, quiero intentar que vengas a mi equipo”. Con ese argumento, el joven la eligió, y de ese modo Lali cerró su team.

La última audición a ciegas, corrió por cuenta de Alejo Álvarez, que se animó al escenario de La Voz Argentina al ritmo de cantando “El mismo aire”, y a los pocos segundos Montaner dio vuelta su silla. Sin que ninguno de los otros jurados volteara, Ricardo lo abrazo una vez terminado el número, y exclamó: “¡Te estaba esperando, llegaste! Te esperaba para completar mi equipo, eres el último, bienvenido. Estoy muy contento. ¡Tengo al ganador de La Voz Argentina!”.

El participante sorprendió a los coaches con otra interpretación. Sobre el final, Lali lanzó un pícaro comentario: “¿Alejo te gustan las chicas más grandes?”. Todos en el estudio rieron y luego Montaner y el joven se retiraron del escenario.