Las insólitas expresiones de Palito Ortega en La Voz que lo convirtieron en meme: “La peor de las ondas”

La Voz Argentina (Telefe) es el reality que siempre está en boca de todos, ya sea el grupo de jurados compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorurtti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner como por el talento en el canto de cada uno de los participantes.

La audiencia elige el programa cada noche, y las redes sociales son el reflejo de los momentos más llamativos del ciclo. Los memes suelen ser la forma de expresión favorita de los espectadores, y con el comienzo de la nueva etapa de las batallas, fue Palito Ortega quien se convirtió en la estrella en las redes sociales.

La primera etapa del certamen de canto quedó atrás. Los participantes ya quedaron seleccionados tras las audiciones a ciegas y cada jurado conformó su equipo. Ahora, la segunda parte se puso en marcha con las batallas en dúo, cuya preparaciones de los cantantes fue con ayuda de los coaches y de un co-coach designado para cada uno. Lali cuenta con Alex Ubago, Soledad con Karina la Princesita, Mau y Ricky con Manuel Turizo y Ricardo Montaner con Palito Ortega.

Ricardo Montaner y Palito Ortega son equipo en La Voz Argentina (Foto Instagram @lavozargentina)

Luego de presentación de las nuevas figuras en el certamen, comenzaron las batallas y luego se vieron diversas devoluciones por los referentes de los equipos, de acuerdo al recorrido realizado por los participantes. En ese momento, Palito Ortega se convirtió en el centro de atención debido a su gestualidad corporal al momento que Ricardo Montaner explicaba las performances de miembros de su equipo.

Con la mirada fija hacia su colega y con el rostro totalmente serio, pareciera no tener nada que acotar, y esa actitud la mantuvo durante todo ese momento. Por supuesto, que los usuarios de Twitter no dudaron utilizar la captura de esta gestualidad para hablar sobre escenarios de la vida cotidiana que podría ser reflejado con esta actitud.

Palito Ortega en La Voz

“Palito Ortga en La Voz representa un día mío de mal humor”; “Amo como le c.... un huevo todo”; “Palito Ortega es yo cuando me dan opiniones que no pedí” y “Tengo la misma reacción cuando me hablan apenas de levanté”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Los comentarios sobre Palito no faltaron (Captura Instagram)

Por supuesto que los memes no faltaron y los más pícaros no dejaron de comparar el gesto del cantante con su gran éxito, titulado “La felicidad”, con la que llenó de alegría a generaciones e hizo bailar a cientos de personas. Aquella festiva letra muy lejos está de esta postura de Ortega durante el certamen.

El gesto de Palito se replicí con diversas leyendas (Captura Instagram)

“Erase una vez, cuenta la leyenda, la sonrisa de Palito Ortega”, escribió una joven junto a una imagen en la que el cantante esboza una cara de felicidad absoluta, un gesto que faltó de su parte el miércoles por la noche.

Palito es un emblema de la música nacional (Captura Instagram)

Los memes fueron tantos como variables. No faltó el recuerdo de las sublimes palabras -filtradas a partir de un audio- de Marcela Tinayre, cuando indicó que iría a un evento, pero “con la peor de las ondas”. Esa frase fue la que usuarios consideraron que va en línea con la actitud que demostró Ortega.

Marcela Tinayre no faltó en los memes (Captura Instagram)

Palito fue el blanco de memes (Captura Instagram)

Como ya es un clásico, Los Simpson tampoco faltaron entre los memes. En esta ocasión, el periodista de la serie, Kent Brockman, fue comparado con la postura del cantante. “Estoy al aire pero no me importa. No daré devoluciones hasta que regresen mi pan danés”, replicaron sobre el argumento del personaje en un episodio donde indicó que no trabajaría y apareció de brazos cruzados, como Ortega.

Los simpson no faltaron en los memes (Captura Instagram)

La imagen del emblema de la música argentina fue replicada cientos de veces, tal es así que su nombre fue tendencia durante la noche del miércoles de Twitter. Los usuarios pusieron en juego su picardía para ponerle un tono de humor, cuyo fin es cargar de alegría una situación.