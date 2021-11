Roberto García Moritán sorprendió al dar detalles del comienzo de su relación con Pampita

Pasaron casi dos años desde que Carolina Pampita Ardohain se casó con Roberto García Moritán. Sin embargo, aquel amor que se consumó en un soñado casamiento, surgió años atrás cuando el empresario vio a la modelo por primera vez. Invitado al programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Mañanísima, el candidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio contó cómo comenzó su historia de amor con la conductora.

Consultado por la capocómica, el empresario no dudó en revelarlo. Con cara seria y seguro de lo que estaba por decir, recordó el primer día que vio a Pampita y comenzó a gustarle: “Desde su primer tapa, pasó mucho tiempo”. Más allá de eso, reconoció que no estaba en sus planes que alguna vez tuviera una oportunidad con ella y mucho menos formar una familia. “Me parecía inalcanzable”, recordó.

Pampita, su marido Roberto García Moritán y su hija Ana (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

El tiempo pasó y descubrió que los unía una persona en común. “Me animé. Tengo que reconocer como virtud que soy valiente, fui tenaz”, indicó Moritán. Mientras todos los miembros del equipo de Mañanísima escuchaba atentamente, el empresario empezó a contar cómo logró contactarse con quien hoy es su esposa y la madre de Ana, su hija.

Roberto García Moritán reveló cuándo fue la primera vez que se fijó en Pampita

“Tenemos una amiga en común, estaba a un escalón de distancias y que tenía, no posibilidades de algún día tener una relación sino...”, explicó. Él sabía que podía llegar a conocerla pero nunca imaginaba que la historia terminaría como terminó. Oriana es el nombre de la artífice detrás de esta unión y quien fue celestina de la pareja.

“Le mande un mensaje y le dije: ‘Oriana, creo que soy un gran candidato’”, relató Roberto. Los años hicieron su trabajo y hoy confirma todavía tener guardado aquel mensaje con el que consiguió contactarse con Pampita por primera vez.

Pampita y Roberto García Moritán en la dulce espera previo al nacimiento de Ana Instagram: @robergmoritan

Roberto García Moritán, el marido de Pampita, un romántico de los que ya no hay

Junto a Ezequiel Esquiaga, el empresario se propuso incursionar en un área que le resulta más que ajena: la música. Lo llamó a su amigo compositor entre los dos armaron una canción dedicada a Pampita y el “sacrificio por amor”.

La letra, que no fue difundida en su totalidad y solo puede verse en el reality de la vida de Carolina Ardohain, Siendo Pampita (Paramount +), dice en alguno de sus versos: “Hago cualquier cosa por vos, mi amor. Mis amigos me dijeron que no lo hiciera pero desde que te conocí, hago cosas que no están en mi”.