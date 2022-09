Roberto Moldasvky recibió el piropo de una participante y se llevó una sorpresa cuando se sacó la máscara

escuchar

La investigación de los famosos ocultos detrás de cada disfraz se pone cada vez más divertida tanto para el público que asiste a ¿Quién es la máscara? (Telefe) como para los televidentes que juegan desde sus hogares. Lo divertido, también, es que detrás de esos excéntricos personajes pueden encontrarse celebridades de todas las índoles: desde músicos y actores, hasta exdeportistas, conductores de televisión y periodistas. En este miércoles, se presentaron el perro Therry, la mulita Pampa, el pez Mamba y el unicornio Brillo.

En la última gala, tras su presentación, el perro Mamba se subió al escenario y puso a bailar a todos con “Crazy in love” de Beyoncé. La famosa no solo volvió a dar un gran show desde su voz, sino también dio que hablar con sus dotes de baile.

Mamba piropeó a Roberto Moldavsky tras su presentación (Telefe)

“Hay una persona del jurado que me inspira mucho, me da como ‘ganitas’. Me pone crazy in love”, señaló la participante detrás de la máscara, refiriéndose al único caballero de los investigadores. Roberto Moldavsky contestó: “Esto es una isla desierta y quedé yo”, haciendo referencia a que es el único varón, y agregó: “Qué lindo porque yo también siento cosas por vos y te lo dije personalmente en una oportunidad porque sos re talentosa: actuás, bailás y cantas. Gracias por venir, Griselda Siciliani”.

En esa oportunidad, sus compañeras lo cargaron al humorista. “Un amor en cada puerto tiene este hombre”, manifestó Karina “La Princesita”; “Está re subido Moldavsky, mirá como viene vestido como un nene”, señaló Wanda Nara; “Está con la líbido subida”, acotó Mamba; y Lizy Tagliani remató: “Se cree que es Peter Lanzani”.

“Atrás de la belleza física hay un ser humano, hay un niño sensible. No es todo este lomazo, hay una persona que sufre, ¿ok?”, concluyó Roberto, fiel a su humor. Luego del divertido momento, los investigadores dieron su veredicto en ¿Quién es la máscara?. Tanto Wanda Nara como Karina “La Princesita” señalaron que se encontraba Fátima Florez debajo de Mamba, Lizy Tagliani afirmó que era Yuri y Moldavksy apuntó hacia “su amiga personal”, Griselda Siciliani.

En el final del programa, salió a la luz quién estaba detrás de la máscara y resulta que Karina y Wanda tenían razón: Fátima Florez. “Vos Moldasvky estabas en cualquiera”, dijo Natalia Oreiro y generó risas entre los presentes.

Picante cruce entre Wanda Nara y un participante de Quién es la Máscara: “Hiciste programas enteros hablando mal de mí”

Los investigadores tomaron un rol preponderante y en la última gala hubo un problema entre Wanda Nara y uno de los participantes de este martes: el pez globo Oli, el pavo real Salvador, el tucán Pico y la luciérnaga Luz.

El primero en presentarse fue el tucán, quien interpretó “Está lloviendo estrellas” de Cristian Castro y puso a los investigadores a bailar. Tras su show, los investigadores dieron su veredicto: Lizy Tagliani aseguró de que se trataba del humorista Humberto Tortonese, Karina “La Princesita” manifestó que era el productor José María Muscari y Roberto Moldavsky indicó que era el pastelero Damián Betular. Pero Wanda Nara, por su parte, expresó su teoría e increpó a Pico.

Picante cruce entre Wanda Nara y el tucán Pico en ¿Quién es la máscara (Telefe)

“Podría ser el señor Betular, pero no me gusta copiarme, no nos vamos a pisar”, introdujo la empresaria y agregó: “Estoy pensando que podría ser un periodista, también por la altura”. En ese momento, Wanda Nara miró seriamente al tucán Pico: “¿Puede ser que desde que me hice conocida hasta este momento me das mal con un caño?”, le consultó. “Se picó”, acotó Karina y todo el público se sorprendió.

“No registro archivos”, respondió el tucán y la empresaria, que atraviesa un fuerte momento mediático por su separación con Mauro Icardi, redobló la apuesta: “¿Has hecho programas enteros hablando basuras de mí?”, pero el tucán contestó que no hablaba de su trabajo.

“Lo peor de todo es que hay archivos que demuestran todo lo mal que habló de mí. Yo soy tan tonta y tan ingenua que pienso que en el fondo me quiere”, concluyó Wanda Nara y el tucán, apeló a su espontaneidad: “Wanda... Yo te quiero Wanda”. Esa respuesta le dio la confianza para manifestar de que se trataba del periodista de espectáculos Luis Ventura.