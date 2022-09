La China Suárez recordó el fenómeno paranormal que vivió y dejó a todos sin palabras: “Salté por la ventana”

escuchar

En medio de una de sus etapas laborales más ajetreadas, Eugenia “la China” Suárez se prepara para el estreno de uno de sus mejores proyectos. Este se trata de Objetos, el film español en donde comparte pantalla con Álvaro Morte, más conocido como El Profesor de La Casa de Papel. Horas antes de su llegada a las salas de cine de todo España, los protagonistas pasaron por El Hormiguero, un popular ciclo de entrevistas, y compartieron algunas de sus mejores anécdotas con la audiencia. Por su parte, la actriz argentina sorprendió al recordar el extraño fenónemo paranormal que vivió un par de años atrás.

La China Suárez recordó el fenómeno paranormal que vivió y dejó sin palabras a todos

El film dirigido por Jorge Dorado sigue la historia de Mario, empleado de una oficina de objetos perdidos, a cuyas manos llega una valija que contiene los restos de un bebé. Obsesionado en descubrir la identidad de la víctima, encontrar a su familia y entender la historia detrás del atroz crimen, el personaje encarnado por Morte se introduce de a poco en el sórdido ambiente del tráfico de personas y las adopcione silegales.

Mientras lucha por conseguir las respuestas a sus miles de preguntas, en su caminó se cruzará Sara -interpretado por la China-, una prostituta de alto nivel que quedó enredada en las redes de la trata y el trabajo sexual forzado.

Aunque su entrevista en El Hormiguero lejos estuvo de tocar temas tan dolorosos y complejos como los que presente el thriller que protagonizan juntos, la ex Casi Ángeles llevó una anécdota que le hizo tener varios escalofríos a los televidentes.

Durante uno de los juegos que hicieron en el ciclo conducido por Pablo Motos, pensados para que los entrevistados compartan sus historias más divertidas o aberrantes, la actriz recordó una vivencia que, a pesar de relatarla entre risas, lejos está de ser cómica.

La China Suárez en El Hormiguero instagram @sangrejaponesa

“Quiero contar primero que yo conté esta anécdota durante mucho tiempo como algo gracioso, hasta que llegué al psicólogo y me dijo ‘dejá de contarlo como algo gracioso porque es grave’. Para mí tiene algo de anécdota porque, en ese momento, mis amigos y mi familia me lo festejaron mucho”, dijo, antes de adentrarse en los detalles, luego de que su entrevistador la invitara a hablar sobre su experiencia con un poltergeist.

Ya realizada la aclaración, la intérprete de “Lo que dicen de mi” narró: “Estaba durmiendo sola con mi hija, que en ese momento tendría tres meses, y escuché un portazo en la planta de abajo de la casa. Y dije ‘vinieron por nosotras’. No se me ocurrió mejor idea que abrir la ventana, yo estaba durmiendo en bombacha, y salté por la ventana porque tenía que pedir ayuda”.

Y continuó: “Salté un piso por la ventana, empecé a llamar a los vecinos y a seguridad. La imagen era un poco fuerte porque yo nunca me percaté de que seguía en bombacha. Tuve que entrar cuerpo a tierra por una ventana pequeña que había con el de seguridad atrás”.

La China Suárez y Álvaro Morte se preparan para el estreno de su película, Objetos instagram @sangrejaponesa

Finalmente, cuando se encontraban ya en el interior de su hogar descubrieron que no había nadie. “Además, había una botella de agua de dos litros que yo había dejado en el centro de la mesa tirada en el piso explotada. No tengo gatos y los perros no llegaban a subirse”, remató. Ante el silencio de los presentes, aseguró que esa es una sola de las tantas vivencias paranormales que tuvo a lo largo de los años.