En medio del escándalo por la publicidad de un producto de belleza personalidades del espectáculo defendieron sus posturas. Rocío Guirao Díaz - entre otras de las cientos de influencers que usan y recomiendan la máquina para la piel - no hizo vista gorda a la polémica y con seriedad habló desde su Instagram personal.

"Recibí muchos mensajes sobre qué opino de la LumiSpa. Me siento en la responsabilidad de contarles porque yo la promociono un montón", comenzó diciendo y continuó: "A mí esta maquinita, que la compré porque yo tenía ganas y nadie me obligó , me da resultados".

Dejando en evidencia su falta de constancia para el cuidado de piel y explicando que por tal motivo optó por el aparato, continuó: "Es por eso que la recomiendo y ustedes no tienen ninguna obligación de comprarla. Como tampoco tienen la obligación de copar mis calzas, mis trajes de baño ni mis cremas. Yo comparto mis rutinas, pero nadie está obligado a comprar".

Sin cambiar de postura y desde su cama junto a su pequeña hija Roma, continuó: "Vamos a la parte de la bendita pirámide. Me da mucha risa porque las escucho hablar sin fundamentos. No es piramidal".

"Alguien que metés en tu equipo puede ganar muchísimo más que vos. Y estoy contenta de haber armado equipo porque muchas de mis amigas se quedaron sin trabajo durante la pandemia y hoy están teniendo un ingreso", aseguró.

Detallando la felicidad que le genera producir "un trabajo" por la promoción de productos y reclutamiento de personas, expresó: "Eso me pone muy feliz. Ah, y no hay obligación de compra. Te podés meter en este negocio sin tener que comprar ninguna máquina. La empresa te da herramientas para que puedas vender online sin tener la obligación de comprar".

Para cerrar con su descargo y defensa, la modelo que comparte su rutina nocturna facial de manera periódica con el producto criticó a quienes cuestionan el trasfondo del negocio:

"Habiendo dicho todo esto, me parece que tenemos que dejar de criticar un poco todo lo que no aceptamos o no entendemos. Tenemos que evolucionar como sociedad y aceptar que el otro puede promocionar lo que se le da la gana. Está en vos consumirlo o no. Dejemos de criticar, unámonos. Seamos un poco más generosos".

