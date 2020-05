La modelo aseguró que no se trata de una estafa piramidal y cruzó a la China Suárez. Fuente: Instagram

En el día de ayer se generó una fuerte controversia en torno a la promoción de maquinas para la piel encabezada por muchas famosas en redes y el posible engaño que esto oculta. Eugenia "la China" Suárez publicó un tuit en el que apuntaba a esta negocio y a las personas que estaban detrás. Esto generó que Cinthia Fernández , quien es una de las tantas que promociona este producto, salga a cruzarla en sus historias de Instagram .

"Yo no estoy en contra de ningún dermatólogo ni de ningún esteticista. Dije que cada uno elige cómo cuidarse. A mí me pasa que no tengo tiempo por la situación de mi casa de ir a un centro de estética, donde usan la misma tecnología. Son gustos de cómo uno se quiere cuidar. Nada más que eso", comenzó Cinthia en sus historias.

"Otra cosa que me llamó mucho la atención es que la China Suárez dijo 'yo no vendo esas máquinas' y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?", ironizó la modelo.

"Y sí, la marca le paga, le da un montón de productos y ella es una embajadora que viaja gratis por el mundo. Ellas publicitan solo por eso, yo chequeé el producto. No somos boludos ni cagadores , si no estaría toda la farándula cagando a la gente", concluyó.

La gran mayoría de las influencers que vende esta "máquina que rejuvenece" , tiene una cuenta paralela en donde vende el producto. En la lista de figuras que la publicitaron aparecen nombres como Chechu Bonelli, Silvina Luna, Silvina Escudero, Zaira Naira, Laurita Fernández, Marcela Kloosterboer, entre otras.

Qué es Nuskin

En la Argentina, la compañía forma parte de las once empresas asociadas a la Cámara Argentina de Venta Directa (CAVEDI) junto con otras firmas como Natura, Essen, Mary Kay, Herbalife, Swiss Just, Avon y Tupperware, entre otras.

Las organizaciones de venta directa pueden ser mononivel o multinivel . En las primeras, los vendedores solo obtienen ganancias por vender productos, mientras que en las segundas se pueden generar más ingresos construyendo una red propia de asociados, que con sus ventas generan comisiones que se reparten entre el líder del equipo al que pertenecen y entre los siguientes reclutadores en una escala que va alimentando al promotor inicial.