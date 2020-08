En Polémica en el bar de anoche, Rocío Oliva discutió con Gastón Recondo sobre la personalidad de Lionel Messi a un día de la noticia de su salida de Barcelona Crédito: América TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 11:40

En la última edición de Polémica en el bar, que se emite en América TV, la discusión sobre la salida de Lionel Messi de Barcelona priorizó toda charla posible. El periodista Gastón Recondo, que es conocido por tener información cercana al jugador, se indignó con un video viral de un hincha que insulta al astro del fútbol y Rocío Oliva lo enfrentó.

"Es un momento donde aparecen estos chicos a hablar mal de un argentino de bien, que nos hace quedar siempre bien y nosotros desde Argentina aplaudimos al que lo insulta en vez de cuestionarlo y defender al nuestro", dijo casi a los gritos el periodista deportivo. Oliva lo interrumpió también gritando: "Los argentinos queremos una Copa del Mundo con Messi también, eh".

Entonces el debate en Polémica en el bar siguió escalando. "¿Vos pensás que no la quiere ganar?", le repreguntó Recondo. Oliva le respondió indignada: "¿Por qué no la ganan? En los partidos agacha la cabeza y se pone a caminar".

"No, no seas mala", le replicó el periodista. "Sí, sí", le dijo enojada Oliva. "No nos demos golpes bajos porque no es el camino", pidió más tranquilo Recondo. Y explicó sobre la personalidad de Messi: "Leo no baja la cabeza, Leo siente como nosotros, y hay momentos en los que se entristece y momentos en donde la lucha, siempre se repone".

Rocío Oliva le explicó a Gastón Recondo las cualidades de un buen líder en el fútbol, que según ella no tiene Messi Crédito: América TV

Oliva siguió la discusión y metió más leña al fuego sobre las reacciones intempestivas de Messi. "Los buenos jugadores se ven cuando los partidos van mal. El que pide la pelota, eso es ser líder y buen jugador", definió la exjugadora de River. Y agregó: "Messi cuando no la puede agarrar, baja la cabeza y se desentiende de la jugada". Recondo le respondió que eso "no era cierto".

A continuación, el periodista describió lo que ocurre en el interior de Messi desde la mirada de uno de sus anteriores técnicos. "Guardiola, que lo dirigió un poquito, explica que cuando todo el mundo dice eso, él está sabiendo todo lo que está pasando en la cancha y lo que va a hacer cuando le llegue la pelota", sentenció Recondo. Y siguió describiendo a Messi: "Es el tipo más competitivo que he conocido". En ese sentido, el conductor del programa, Mariano Iúdica lo secundó: "Por eso se va al Manchester, para seguir compitiendo".

Finalmente, Oliva se mostró más calmada y apaciguó las aguas. "En Inglaterra le va a ir muy bien a Messi, es un fútbol muy rápido, es un fútbol en el que me gustaría verlo, para mí en Italia no la toca", dijo con el rostro más relajado.