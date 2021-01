Rocío Oliva habló luego de que se dieran a conocer las donaciones en vida que llegó a hacer Diego Armando Maradona y de la suma millonaria que recibió ella Crédito: Instagram @rocio_g_oliva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 14:18

A casi dos meses de la muerte de Diego Maradona, el manejo de sus fondos continúa generando polémica. En medio del debate por la herencia del "Diez", se difundieron las últimas transferencias de dinero que el futbolista le habría realizado a su expareja, Rocío Oliva y a parte de su familia. Entre las cifras que trascendieron, se informó que ella recibió montos por diferentes importes y monedas: 362 mil dólares y $1.742.000.

Las cifras millonarias que donó Diego Armando Maradona en vida Crédito: América - Polémica en el bar

Sin vueltas, la periodista habló en Polémica en el bar (América), programa en el que es panelista. Y fue tajante: "Diego quería que yo sea independiente". Horacio Cabak mostró una placa en la que se detallan las donaciones en vida que hizo Maradona a Rocío, a sus hijas y a sus hermanas.

"No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica", manifestó la panelista. "A mi no me sorprende y a la justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero", subrayó.

En esa línea, el periodista Gastón Recondo le consultó si en ese monto aparecía la casa de Villa Vista, a lo que Oliva contestó que "no". "La casa es de mi relación, durante los años que estuve con él. Yo fui la mujer y Diego quería que yo siempre sea independiente, pase lo que pase", concluyó.