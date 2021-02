Rocío Oliva, indignada con la familia Maradona: “Todavía no me dejan entrar al cementerio”

Mientras continúa la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona, este miércoles en Polémica en el bar (América) mostraron el último video que se viralizó del Diez. Y Rocío Oliva, su expareja, no pudo evitar indignarse al recordar que aún no tiene acceso al cementerio donde descansan los restos del astro del fútbol.

“Hay dos cosas que están acá, está la Justicia y lo mediático que es totalmente paralelo. Estamos todos concentrados en lo mediático y nos estamos olvidando de la parte judicial que es la real”, comenzó diciendo la panelista del ciclo. Ante esto, Mariano Iúdica, sumó, en relación al médico Leopoldo Luque: “Lo van a meter en cana por todo lo que se lo está culpando”.

En esa línea, Oliva manifestó que eso tendría que hacer la Justicia y que “no se gana mucho mostrando estas cosas”, haciendo referencia al video que se difundió en las últimas horas. Sin embargo, Iúdica no se defendió: “Es periodístico, el que lo tiene lo muestra”. “Alguien de ese entorno, de esa familia o de quien sea es quien saca ese material porque los fiscales no van a darlo”, contestó Rocío.

Por su parte, Gastón Recondo manifestó que “no puede ser que Rocío no pueda entrar a dejarle un ramo de flores”. Su compañera fue tajante: “Anoche pasé por al puerta del cementerio y había dos patrulleros”. Chiche Gelblung, por su parte, se mostró en desacuerdo con lo que argumentaban sus compañeros y dijo que “no tiene nada que ver” y que si iba y decía “soy Rocío Oliva y vengo a ver la tumba de Diego”, la iban a dejar ingresar.

“No, no me dejan. Ya pasé un mal momento, no lo voy a pasar otra vez”, confesó Oliva. Cabe recordar que el día de la muerte del Diez, ella asistió al velatorio y no le permitieron ingresar; además, intentó acceder al cementerio y no lo logró. “La voluntad de Diego era estar en un lugar donde todo el pueblo lo pueda ver”, concluyó Iúdica.

LA NACION