Las chicas de Polémica en el Bar contaron todo sobre la oferta de dinero a cambio de fotos hot que recibió Ana Rosenfeld Crédito: America Tv

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 12:54

En la última edición de Polémica en el Bar las mujeres de la mesa, Rocío Oliva y Luciana Salazar, se metieron en el escándalo tras la oferta de dinero a cambio de fotos desnuda que recibió Ana Rosenfeld a través de Instagram. La abogada mostró una captura de un mensaje privado que recibió y aseguró que iniciará acciones legales para desenmascarar a la red que opera en el mundo virtual.

"Hola, bombón. ¿Te interesan 10.000 dólares por fotos tuyas desnuda? Soy 100% confidencial, pago todo en efectivo al contado, hacemos envío por Mercado Pago o transferencia bancaria. Si te interesa, avisáme", fue el texto que Rosenfeld recibió en su cuenta de Instagram, de parte de usuario desconocido. "Yo por esa guita voy con Pachu y te canto una de Ricky Martin", bromeó Iudica.

"Ana no va a parar hasta descubrir quienes son y cómo operan. Venía hablando con ella en el auto hasta llegar acá", adelantó Oliva. Al parecer, este tipo de ofertas son bastante comunes en el medio. "Hay una leyenda en los medios, de una señora muy poderosa que hacía este tipo de ofertas a jóvenes", deslizó Salazar. Para doblar la apuesta, Oliva habilitó la idea: "Bueno, si yo a los 80 tengo la posibilidad y ganas, quién te dice. Qué tiene de malo".

"Ana con esto ayudó a quienes pueden caer, porque ella no va a caer, y ayudar a desarmar esta red, porque no sabe que hay atrás de todo esto. Además, me dijo que en la fiscalía tiene una cantidad de casos similares increíbles. Los va a agarrar", aseguró la ex de Maradona.