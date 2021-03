Rocío Quiroz emocionó con su canción para las mujeres que sufren violencia de género

Rocío Quiroz estuvo como invitada al segundo programa de la temporada 2021 de PH - Podemos hablar (Telefe). En una noche cargada de emociones, la artista contó que sufrió violencia de género y emocionó a Moria Casán, Soledad Fandiño, Jonás Gutiérrez, Leticia Siciliani y Andy Kusnetzoff al hablar de su nueva canción.

“Saqué un videoclip hace un día. Estamos viendo ‘Canción sin miedo’ donde represento a todas las mujeres que sufren violencia de género, a esas mujeres que ya no están. Hoy ponemos un freno y decimos ‘basta’. Hasta acá llegamos de todo tipo de violencia de género hacia una mujer”, expresó la artista.

Al comienzo del programa, la artista reconoció haber pasado por esa durísima experiencia: “Mi primer novio me decía que no podía salir, tenía que avisarle a qué hora salía, a qué hora volvía, con qué amiga estaba, todo. Empecé a trabajar y me celaba por mis músicos, mi manager, o cualquier persona que se me acercara, se ponía muy celoso. Me decía que no me junte con tal y no me tenía que juntar, o mandarme mensaje así sea mi amigo, tenía que borrarlo, bloquearlo, eliminarlo”, relató la exparticipante del Cantando 2020 (eltrece).

“Hasta que llegó el límite en que sufrí violencia de género, que me pegó. Y no tendría que haber llegado a ese límite, pero tampoco veía la salida porque me amenazaba, me decía que si yo lo dejaba me iba a pegar. Tenía ese miedo de qué hacer o cómo salir adelante”, expresó la cantante.

Si sufrís violencia de género podes comunicarte con la línea 144. Es gratuita, está disponible en todo el país y atienden las 24 horas.

LA NACION