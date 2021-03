“Caí engañada en un prostíbulo”: la traumática experiencia de Estefanía Berardi, ex Combate

Estefanía Berardi, influencer y exparticipante de Combate, reveló que a sus 17 años estaba buscando trabajo en la ciudad costera de Mar del Plata y vivió un experiencia traumática. La joven, que ahora tiene 30 años, relató lo que le sucedió con la intención de alertar a otras mujeres: “Caí engañada en un prostíbulo y me escapé”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 745.000 seguidores, la influencer dio a conocer cómo fue su truncada búsqueda laboral un par de meses antes de cumplir la mayoría de edad. “Acabo de terminar de ver Sky Rojo, la serie de Lali Espósito, y quiero contarles un vivencia que tenía bloqueada en mi mente”, narró, haciendo referencia a la ficción de Netflix, donde la artista se pone en la piel de una bailarina que intenta escapar del mundo de la prostitución y la explotación sexual.

“Estaba con mi amiga en el centro y nos fijamos los avisos en el diario. Uno decía: ‘Se buscan bailarinas para shows’, y un número de teléfono, y yo, toda inocente, mandé un mensaje de texto con todo mi currículum explicando que en unos meses cumplía los 18″, detalló. En este sentido, aclaró que su madre solía acompañarla a todos los lugares donde se presentaba, pero esta vez decidió ir sola porque estaba muy cerca del lugar donde la citaron a las 14.

Contenta porque aceptaron tener una entrevista con ella, a pesar de ser menor de edad, acudió a la dirección que le pasaron: “Era una casa ubicada en el barrio Los Troncos, en Mar del Plata; llego y una señora muy mayor me abre la puerta. Me siento a esperar pero no entendía qué era el lugar”.

“Cuando veo el techo estaba decorado con telaraña de cotillón y en mi inocencia pensé que era un Instituto de Inglés que festejaban Halloween”, aseguró. “Tocan timbre y era un varón. Ahí viene una morocha en portaligas y empiezo a ver que en las habitaciones había todas camas de dos plazas”, continuó.

La influencer aclaró que en ese momento se dio cuenta de dónde estaba, y a qué trabajo se había presentado. “Me puse muy nerviosa y dije ‘tengo que salir de acá'. Así que le inventé a la viejita que estaba mi mamá en la puerta y que tenía que salir”, contó. La señora que oficiaba de recepcionista notó su nerviosismo y la palidez de su cara y finalmente la dejó ir.

“Salí corriendo y lloré desesperada. Lo cuento porque lamentablemente estas cosas siguen sucediendo y mi historia tal vez hace evitar que le suceda a alguien más. Yo por suerte me escapé y zafé”, cerró en un tono de reflexión. El posteo supera las 41.000 reproducciones y muchas usuarias le agradecieron que expusiera su experiencia para que otras jóvenes no pasen por algo similar.

Las repercusiones del relato de Estefanía Berardi sobre la trata de personas

El relato de la conductora resonó tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. En diálogo con LA NACIÓN, Berardi contó que decidió compartir su historia no solo para alertar a otras jóvenes, sino también para demostrar que “la vida no es lo que compartimos en Instagram”. En ese sentido, reflexionó: “Uno en redes muestra la foto perfecta o mejor producida y la vida no es todo color de rosa”.

“Cuando vi la serie me acordé que yo viví una situación fea y dije: ‘¿Por qué no contar esto para ayudar a que otras chicas no les pase cuando van en búsqueda de sus sueños?’. Lo hice como diciendo: ‘Yo también la pasé como el or... y me pasaron cosas”, le dijo la mediática a este diario. “Fue por ese lado que lo hice, pero no pensé que iba a tener tanta repercusión”.

Luego, Berardi hizo una autocrítica de su relación con las redes. “Yo muchas veces choco conmigo misma y digo ‘a ver, ¿qué estoy contando? ¿que estoy flaca y que entreno?’. Como que también me gusta contar la realidad, porque mi vida no es perfecta”. Así, reveló que, tras ver la serie protagonizada por Espósito, tuvo el impulso de compartir su historia. “Entonces cuando relacioné la serie con esta situación, que hasta yo me olvidé de este momento, dije: ‘¿Cómo no conté esto antes?’ Está buenísimo para despertar consciencia en los chicos, que muchas veces me preguntan como entré a los medios, cómo hice. No fue nada fácil”, manifestó.

Artículo producido con colaboración de Pablo Montagna.

LA NACION