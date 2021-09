Germán “Tripa” Tripel reveló cómo lo afectó la separación de Mambrú: “Pensé en suicidarme”

Germán Tripel fue invitado al programa de Gastón Pauls Seres Libres (Crónica TV) y allí habló a corazón abierto sobre las adicciones y los problemas de salud mental que atravesó cuando se disolvió Mambrú, en 2005. El artista recordó que tuvo que mudarse nuevamente a la casa de sus padres, que probó todo tipo de drogas y que llegó a pensar en el suicidio. “Pensaba ‘por lo menos así me van a extrañar’”, asumió.

Germán, de 41 años, está casado desde 2011 con Florencia Otero, de 32, y juntos tienen a Nina, de seis. En varias ocasiones, el cantante refirió que la artista “le salvó la vida”, y en la última entrevista relató por qué. Todo comenzó cuando el conductor del ciclo le preguntó cómo había sido la etapa en que formó parte de Mambrú. “Fue como un viaje de egresados”, respondió.

“Tripa”, como se lo conoce artísticamente, integró el grupo musical salido del reality Popstars, en 2002, junto a Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo. Sin embargo, el también actor explicó que el problema fue cuando la producción les “soltó la mano” y las giras y las grabaciones se desvanecieron.

“Psicológicamente fue un golpe muy fuerte; fue una caída muy fuerte para un chico de 23 años que te suban así y que estén todos para decirte ‘sí, está buenísimo’, y de repente que se baje, que te caigas, y que nadie esté para acompañarte, salvo la familia, que por suerte estaba”, recordó.

El cantante explicó que fue en ese momento en el que comenzó a perder el foco de sus objetivos. “A raíz de eso empecé a perder un poco la noción de lo que quería, y de cómo hacerlo. Salía todos los días, consumía drogas, tomaba mucho alcohol y llegué a pensar en suicidarme”, señaló.

Y agregó: “Ahí perdí los estribos, me deprimí un año, me mudé de vuelta con mis viejos y les desconé el sillón porque estaba todo el día tirado; para lo único que me levantaba era para ir a entrenar, que era como lo único que me desconectaba de esa sensación”. Cabe destacar que “Tripa” es profesor de educación física y que antes de ingresar al concurso de canto estudiaba esa carrera en el Cenard.

Notablemente emocionado, el cantante reconoció que frenar de golpe tras dos años y medio de haber llevado una vida de estrella musical fue un golpe duro para él y que tuvo que sufrió una depresión que lo llevó a enfrentarse a las adicciones. “Empecé con la depresión, a preguntarme: ‘¿Qué soy? ¿Fui solo un producto?’; cuando termino Mambrú yo tenía 25 años, y fue en ese momento aparecieron las drogas”.

Germán reveló que comenzó a tomar “pastillas, LSD y cocaína”. Luego, llegó a revisar el botiquín de su familia. “Empecé a buscar antidepresivos, le robaba a mi vieja, mezclaba cosas con el alcohol y de repente tener estos picos de éxtasis y después de querer matar a todo el mundo o matarme yo”, confió.

Germán Tripel y Florencia Otero son padres de Nina, de 6 años Instagram: @tripa_german

Pauls le consultó qué sentía en ese estado depresivo en el que se vio inmerso, y el artista describió: “Recuerdo esos momentos con vergüenza, porque me acuerdo de lo que pensaba ‘por lo menos así me van a extrañar’. Sentir que ya no le importaba a nadie, a pesar de que estaban mis viejos, mi hermana, y mi mejor amigo, que me habían acompañado en todo el momento depresivo, pero era muy loco porque yo siempre necesitaba tener gente cerca en las salidas y cuando iba solo me pasaba eso”.

En este sentido, “Tripa” resaltó: “En la depresión no sabés quién sos, y terminé siendo un esclavo de mi propio juicio de valor”. En ese momento, Germán hizo una dura confesión para describir cómo atentaba contra su propia vida: “Cuando pasaba por el puente de River, en la Avenida Lugones, hasta la curva cerraba los ojos y que pasara lo que tenía que pasar; tipo tres de la mañana, cuando ya no había mucha gente, un inconsciente total”, reconoció.

Para cerrar, Germán recordó el día después de que Mambrú se disolvió definitivamente. “Me acuerdo el momento exacto en que terminamos, en 2005, y al otro día fui a un evento y fue increíble porque nadie me pidió una nota, nadie nada; fue tremendo porque fue pasar de ser los hijos mimados de Gustavo Yankelevich a ser nada”, resaltó.

El día que Florencia Otero cambió su vida

En julio pasado, en diálogo con LA NACION, Germán habló de sus adicciones. “Por suerte lo de las drogas no dejó un resabio, pero sí me llevó a hacer cosas muy estúpidas y a pensamientos muy locos después de Mambrú, como querer suicidarme o pensar que ya no servía para nada, o sentirme el último orejón del tarro. Me resulta muy loco recordar hoy que después de Mambrú pensé en suicidarme. Eso fue por la combinación de las drogas y el alcohol”, contó.

Consultado en torno a cómo logró salir de esa difícil situación, Germán confió: “En el momento en que entré a Rent empezó a cambiar mi vida, siento que Flor y esa obra me la cambiaron en todo sentido. Flor se convirtió en el gran amor de mi vida”.

Dónde pedir ayuda