Las fuertes escenas de la China Suárez y Benjamín Vicuña en el trailer de Terapia alternativa

La plataforma para adultos de Disney, Star+, presentó el primer adelanto de la comedia dramática Terapia alternativa, que se estrenará el próximo 24 de septiembre en la plataforma y que cuenta con los protagónicos de Carla Peterson, María Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña. La serie se filmó cuando la industria cinematográfica recién estaba comenzando a ponerse de pie tras los coletazos de la pandemia de coronavirus, por lo cual fue una experiencia muy emocional para todo el equipo de trabajo, incluyendo a Suárez y Vicuña, quienes todavía estaban juntos en el rodaje de la ficción (el actor chileno anunció su separación el 20 de agosto), y a quienes en el adelanto se los puede ver en escenas de sexo muy jugadas.

“Vinimos porque nos queremos separar”, le dicen Malena (Suárez) y Elías (Vicuña) a Selva (Peterson), una terapeuta que aplica métodos poco convencionales para “sobreponerse a los mandatos sociales” y silenciar el miedo que no deja actuar sobre los impulso. Pero Malena y Elías no conforman una pareja tipo: son amantes desde hace un año y no pueden romper el círculo de la atracción, por lo cual el primer trailer focaliza en esa simbiosis, en esa atracción que no pueden eludir.

Esa es la premisa de Terapia alternativa, una de las apuestas de ficción argentina de Star+, que cuenta con 10 episodios concebidos por Ana Katz (Una novia errante, Sueño Florianópolis) junto a su colega Jazmín Stuart (Pistas para volver a casa, Desmadre), y que también tiene en su elenco a Fernán Mirás, Boy Olmi y Julieta Cardinali. En diálogo con LA NACION en el marco del lanzamiento de la nueva plataforma de streaming, Suárez habló sobre cómo fue volver a la actuación con Vicuña.

“Yo estaba muy encerrada y recién parida [en julio de 2020 nació su tercer hijo, Amancio]. Es la primera vez después de tres hijos que empiezo a trabajar tan rápido y estaba muy nerviosa porque en general uno se turna, pero en este caso arrancamos los dos. Estaba bastante movilizada, muy insegura al principio, el cuerpo no es el mismo, estaba volviendo, las hormonas, dar la teta , no dormir y tener que llevar a Amancio con el Covid... Pero la verdad es que tenía muchas ganas de volver a trabajar. Lo hablábamos todo el tiempo con Benja, de lo privilegiados que éramos sabiendo la falta de trabajo que había, una mezcla de sentimientos bien fuertes”, contaba la actriz que compartió set con su ahora expareja en varias ocasiones.

Peterson, Vicuña y la "China" Suárez hablaron con LA NACION sobre el estreno de Terapia alternativa

Vicuña y Suárez trabajaron juntos por primera vez en 2016 en el drama romántico de Daniela Goggi, El hilo rojo. La pareja superó un escándalo mediático, y continuó compartiendo variadas producciones, desde el film Los padecientes de Nicolás Tuozzo hasta la novela de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza. Al ser consultados sobre si la flamante ficción de Star+ los condujo a querer retomar terapia, Suárez fue contundente.

“Yo por supuesto que creo en la terapia, he hecho en algún momento, tengo que retomar. De hecho, esta serie me recuerda que tengo que retomar (risas). Es un tema porque tenés que probar y ahora con la pandemia todo es virtual y ver con quién te sentís cómoda. Voy a mandar un par de mensajitos para ver quién está disponible ahora”, dijo la actriz. Vicuña, en cambio, eludió la pregunta de si estaba yendo al psicólogo, y habló sobre lo que le dejó la experiencia.

Benjamín Vicuña y la China Suárez, caracterizados como sus personajes de Terapia alternativa: dos amantes que no pueden dejar de verse Star+

“Todos los que estábamos ahí éramos como huérfanos, como personas que de alguna manera nos necesitábamos profundamente, y eso es lo que hace esta vocación, este oficio”, expresó, y añadió que conectó con la historia a nivel personal. “Es una serie inteligente que indaga mucho, que se pregunta sobre la valentía. Yo creo que al final uno se transforma en su propia circunstancia, en las decisiones que toma. A través de la risa, de sus planos... Esta es una ficción que va a generar que el público viva esa reflexión, creo que es un lobo disfrazado de cordero”, apuntó el actor chileno, quien días después de la entrevista con LA NACION emitía un comunicado anunciando su separación de Suárez.

La separación y las especulaciones

El mensaje con el que Benjamín Vicuña anunció la separación en sus redes sociales

El viernes 20 de agosto Benjamín Vicuña sorprendió con el posteo en su cuenta de Instagram de un escueto comunicado. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, concluyó en el texto que subió a sus historias.

Al poco tiempo comenzaron a surgir versiones respecto de qué los llevo a separarse, entre ellas, la que brindó la periodista Evelyn Von Brocke en el programa Intrusos, donde contó que la China habría tenido un romance con el rapero Valentín Oliva, más conocido como Wos, versión que la actriz negó en diálogo con Marcelo Polino. “Es mentira, no hay terceros en discordia”, aseguró. Lo propio hizo Vicuña luego de ser vinculado con una moza en un viaje a Córdoba, información que deslizó la periodista Estefanía Berardi en el ciclo Mañanísima que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Magazine. El chileno rompió el silencio y aseguró que todo lo que se dice era “absolutamente falso”.

Wos, señalado como el tercero en discordia, rumor que fue desmentido por Suárez Instagram

Por otro lado, Polino, en su programa de Radio Mitre, Polino auténtico, reveló que la China no estaba al tanto de que Vicuña iba a anunciar la ruptura. “Se enteró en el momento, cuando lo vio”, contó el periodista. “Todo el mundo me llama como si yo viviera con la China y somos amigos, pero es una amistad casi poética, porque no nos frecuentamos. De hecho, yo no conozco al nene [Amancio], todavía. Hablamos para Navidad, para los cumpleaños, si tenemos algún problema familiar. Me enteré y la llamé para preguntarle qué había pasado, y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, compartió.

La China Suárez suele mostrar las refacciones que está realizando en la propiedad Captura videos Instagram @sangrejaponesa

En la actualidad, Suárez se encuentra refaccionando una casa en Pilar, ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el exclusivo barrio privado Chacras de Murray y muestra el día a día del proceso en su cuenta de Instagram, donde comparte desde sus adquisiciones hasta los proyectos a futuro que tiene con la casa. “Él estaría muy triste porque la actriz le dijo que ‘ya no lo amaba’ un mes después de haber puesto la nueva casa (...) a nombre de ella”, señaló el portal de Laura Ubfal. Vicuña, por su parte, está viviendo en un departamento ubicado en la Ciudad.

La China Suárez y Benjamín Vicuña se encuentran separados y los rumores de las razones no dejan de circular

Vicuña y Suárez comenzaron su relación en 2016, después de trabajar juntos en El hilo rojo. Las primeras versiones de que algo pasaba entre ellos estuvieron ligadas a un resonante escándalo protagonizado por los actores y la exmujer de él, Pampita Ardohain, quien aseguró que los había encontrado en un motorhome, mientras ella todavía estaba con el actor chileno. Cuando el escándalo comenzó a quedar atrás, la China y Benjamín comenzaron su noviazgo. En 2018 le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Magnolia, y dos años después llegó Amancio. Vicuña es también padre de Bautista, Benicio y Beltrán [fruto de su relación anterior con Pampita], y Suárez es madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

Dónde verla. Terapia alternativa estará disponible en Star+ a partir del 24 septiembre.

LA NACION