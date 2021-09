Fede Bal recordó conmovido su experiencia con el Padre Ignacio: “Me dijo algo que me quebró”

Federico Bal, que el año pasado superó un cáncer de colon, habló sobre cómo transitó la enfermedad y admitió que además de la medicina tradicional, también recurrió a terapias alternativas. El actor no pudo evitar quebrarse al recordar que fue a visitar al padre Ignacio cuando le diagnosticaron cáncer.

Sucedió este domingo, durante la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), cuando la conductora Juana Viale introdujo el tema. “Fuiste a ver al padre Ignacio”, le dijo a Bal.

“Fui a ver al padre Ignacio, por ejemplo... terapia alternativa número uno si las hay en nuestro país”, comenzó a decir el actor. Además, describió al religioso: “Es una eminencia, un tipo al que se le consulta mucho”.

En ese momento, Viale quiso saber: “¿Por qué fuiste a ver a un cura y no a un rabino?”. Sin dejar pasar un segundo, Bal se sinceró: “Porque me abrí”. El actor explicó: Conozco muchos rabinos, soy por elección judío. Mi madre es cristiana y mi padre, judío. Me crié en las fiestas judías y en ámbito judío, igual que el colegio al que fui, entonces me crié más en el mundo de la colectividad judía”.

Luego, recordó que “se abrió” cuando recibió un llamado del Chiqui Abecasis y otro de Leticia Brédice, quien también estaba como invitada al programa. “Me llamó ella y me dijo: ‘Vos lo que tenés que hacer es esto’, y me mandó un contacto para hacer constelaciones familiares y lo hice”, se sinceró mientras señalaba a Brédice, que estaba sentada con él en la mesaza. “Fue abrirme a todo lo que me iba llegando. A todo lo que venía, le decía que sí”, admitió.

Respecto de sus vivencias con el padre Ignacio, sostuvo: “Fue una experiencia increíble. No te puedo explicar lo que se vive ahí adentro. Y dije por qué no voy a ir a ver a este hombre que al que tanta gente consulta por problemas de salud y por problemas de todo tipo”.

“Yo no quería ningún trato VIP ni nada, yo quería entrar tranquilo, verlo y darle la mano”, indicó y luego, recordó cómo fue el encuentro: “Es un contacto, te habla un poco al oído y es una… No sé, yo me quebré, y te lo cuento y me emociona, sin tener esa religión”.

Finalmente, completó: “Es creer. Él se acerca y te dice algo, y me dijo algo que me quebró y me hizo llorar. Es una cosa más mía y muy privada”.