El primer entrevista de Romina Manguel en el nuevo ciclo de A24 será Santiago Cafiero Fuente: Archivo

Pablo Montagna 30 de julio de 2020

Tras su salida de Animales Sueltos, Romina Manguel conducirá un ciclo propio los domingos a las 23 por A24 y su primer entrevistado será el actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien conversará con ella luego del anuncio de la nueva etapa del aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Sumado a este nuevo proyecto, la periodista continuará siendo parte de #Novaresio910 en la segunda mañana de La Red AM 910 y, los sábados al mediodía, de FM Milenium 106.7, donde conduce A confesión de partes.

Hace poco más de una semana, la periodista dejó Animales Sueltos. El día que se conoció la noticia, Manguel habló con LA NACION y reflexionó: "Me voy con una sonrisa y agradecida con mis compañeros. Nos bancamos en los momentos más difíciles, desde la época de Alejandro [Fantino] hasta la conducción de Luis [Novaresio], que le tocó bailar con una difícil, con la pandemia que cambió la agenda. ¿Cómo no me voy a ir satisfecha del enorme trabajo hecho a lo largo de estos años?".

Desde que se hizo pública esta decisión, se informó que la intención de Jotax -la productora que encabezan José Núñez y Noel Vila y que, entre otros programas, produce Animales Sueltos- era contar con la periodista en otro proyecto del canal o con la posibilidad de que Manguel condujera un ciclo propio en la señal de noticias A24.

Finalmente fue esta segunda opción la que trajo a Manguel de vuelta a la pantalla chica, ya que desde este domingo conducirá un programa por A24. Hasta el domingo pasado, en ese espacio se emitían las editoriales de Basta Baby, el ciclo de Baby Etchecopar.

El debut de Manguel al frente de este programa será horas después del anuncio de la nueva cuarentena, que se dará a conocer el domingo. En este escenario, la periodista y Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, tendrán una charla exclusiva desde la Casa Rosada.

Cabe recordar que había versiones en torno a su salida abrupta de Animales Sueltos que señalaban que Romina Manguel no se sentía cómoda y que chocaba con sus compañeros, frente y detrás de cámara. Sin embargo, la periodista lo desmintió. "Por supuesto que discutimos, como pasa en cualquier lado, pero me voy con los mensajes más lindos que puedas imaginar. Con los que más debatí es con quienes mejor relación tengo, a quienes más respeto. Maxi Montenegro es mi amigo desde hace 25 años y viene a mis cumpleaños; Javi Calvo es la persona que ideológicamente está más cerca de mí; y a Nacho Ortelli lo recomendé yo. [Gustavo] Marangoni se fue y nadie dijo nada. Respeto la inteligencia, la cultura y su don de gente. Lamenté profundamente su salida".

La periodista Rosario Ayerdi será el reemplazo. Según contó Manguel, compartieron un solo programa y no se conocían desde antes. "Tuvo rebuena onda conmigo. Un día fue corriendo a reemplazarme, porque yo no podía ir", dijo. Y agregó: "Con mis compañeros ya nos estamos extrañando y haciendo el duelo".