Morena Rial reveló la llamativa experiencia que Jorge experimentó cuando estaba en coma: “Escuchaba la voz”

Jorge Rial generó preocupación este fin de semana tras sufrir un episodio cardíaco mientras estaba en Colombia, acompañando a su pareja María del Mar Ramón, que tenía que cumplir allí con compromisos laborales. El sábado, el periodista debió ser internado de urgencia, lo que puso en alerta a sus colegas. Sus dos hijas, Morena y Rocío, fueron anoticiadas y se tomaron un avión a Bogotá para estar cerca de él, sin saber exactamente el panorama con el que se iban a encontrar cuando aterrizaran. El lunes por la noche, la mayor de las hermanas habló con LAM (América) y dio detalles de cómo se encuentra su padre tras despertar del coma.

El sábado 29 de abril, el conductor de 61 fue ingresado de urgencia Hospital Clínicas del Country de Bogotá por un fuerte dolor en el pecho, cuestión no menor, ya que tiene antecedentes cardíacos y de hipertensión. La información fue confirmada por Ángel de Brito quien reveló cómo iba evolucionando el cuadro clínico. Tras un fin de semana crítico, el lunes en su programa Argenzuela (C5N) el equipo compartió una foto que les envió el conductor desde la internación con el pulgar hacia arriba, en la que daba a entender que estaba mejor.

Jorge Rial sufrió una descomposición cardíaca mientras estaba de vacaciones en Colombia. captura de tv

Pero, también fue su hija Morena quien habló desde Colombia con el programa de Ángel De Brito y relató cómo transcurrió el dramático fin de semana. Contó que almorzaba con su hermana Rocío cuando su padre les mandó un mensaje a ambas contándoles que estaba pasando un infarto, pero que no se preocuparan porque “estaba bien”. Si bien cuando hablaron con él estaba consciente y les dijo que no viajaran a Colombia, posteriormente les notificaron a ambas que “se había complicado el caso”.

“Cuando subimos al avión estaba intubado, no sabíamos qué podía pasar. Fueron seis horas de viaje caóticas para nosotras”, relató Morena. Cuando llegaron a la clínica le dijeron que estaba estable. Primero entró su hermana y después ella y contó que su padre le preguntó por su hijo. “A la tarde hablaba, estaba mejor. Pero fue algo que no sabíamos qué podía pasar”, explicó.

Morena Rial habló de la salud de Jorge Rial tras sufrir una descomposición cardíaca en Colombia

“¿Pensaste que se moría?”, le preguntó Ángel De Brito. “Sí”, aseguró More, y agregó: “Yo no quería subirme al avión, si nos enterábamos de algo, yo me moría”. Asimismo, comentó que cuando su padre empezó a hablar, les dijo que se quedaran tranquilas, que “ya se sentía mejor, que iba a salir adelante, que estaba bien, que solo fue un susto”.

Al ser consultada por De Brito sobre las secuelas que le quedaron al conductor tras este último episodio cardíaco, Morena sostuvo que “él quedó bien, se acuerda de todo, cómo fue, cuando vuelve del paro, también se acuerda”. En este sentido, también agregó: “Me dijo que escuchaba la voz de mi hijo. Con Fran se estuvieron mandando mensajes antes de que pase todo”.

Morena y Rocío viajaron de urgencia a Colombia para acompañar a su padre Instagram

En cuanto a cómo sigue el cuadro, la influencer aseguró que aún no saben y que si bien su padre tuvo una mejoría en las últimas horas, aún permanece en la sala de terapia intensiva. “Todavía lo tienen que pasar a una sala común y de ahí fijarse. Está con medicamentos”. A su vez, analizan el traslado a la Argentina en un avión sanitario, aunque para eso es necesario ver cómo evoluciona. Para este procedimiento, Guillermo Capuya, médico personal del periodista, viajó a Colombia a supervisar su cuadro y encargarse de todos los trámites.

