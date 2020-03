Rubén Albarrán canta "La cúpula" en la gira Gracias Totales Crédito: OCESA

11 de marzo de 2020

Tras la suspensión del show programado en Tijuana, el sábado pasado, la gira Gracias Totales debutó ayer en tierras mexicanas, en Guadalajara, cumpliendo así con su tercer concierto, luego del inicio en Bogotá, Colombia, el 29 de febrero y el show en Lima, Perú, el 3 de marzo. La banda liderada por Charly Alberti y Zeta Bosio llevó su espectáculo multimedia a uno de los países con más fans de Soda Stereo de toda América latina y espera que mañana, en su fecha en ciudad de México, se lleve a cabo una de sus performances más emotivas.

La cancelación del show de Tijuana fue anunciada a través de un comunicado difundido por la productora organizadora de la gira. "Lamentamos informar que por incumplimiento de condiciones técnicas y otras por parte del productor local de Tijuana, que imposibilitan la correcta realización del espectáculo, se ve obligada a cancelar de manera definitiva el show".

Antes de su concierto en México, donde jugará de local, Rubén Albarrán, voz cantante de Café Tacvba, contó cómo se vive ser parte de este espectáculo, que lo tuvo arriba del escenario en sus primeras fechas. "¿Si esto es un show de Soda Stereo? Pues sí. Puedes pensarlo en un sentido espiritual, que sería como lo más profundo. Estamos evocando a Gustavo. Y en un sentido más práctico, están sus composiciones y ahí está él. Por cualquier lado que los quieras pensar, ahí están los tres Soda Stereo. Entonces de eso se trata todo esto, de celebrar que se reúnen".

¿Qué pensaste cuando te llamaron para sumarte a este proyecto?

Me hicieron llegar la propuesta y sentí emoción de participar, agradecimiento. Tengo pensamientos mágicos, como dicen los psicólogos que todos tenemos, y dije: "!Qué chido Gustavo!" Y también agradecimiento con Charly y con Zeta.

¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de Soda?

Cuando éramos jóvenes, mucho grupos argentinos y españoles sonaban en la radio en México, y así descubríamos a la música nueva. Ese fue mi primer acercamiento, aunque nunca puse demasiada atención a Soda Stereo particularmente, porque era su primer disco. Tiempo después, iba caminando con Joselo, el guitarrista de Café Tacvba, y pasamos por una tienda de discos y encontramos Nada personal, que desde la portada nos llamó la atención. Vimos si teníamos dinero y entre los dos lo compramos. Nos lo turnábamos: cada 15 días lo tenía uno de nosotros. Luego, llegó el momento en el que nos desmarcamos de la música que estaba haciendo Soda Stereo y los otros grupos, porque era tanta la influencia y la gente estaba tan volcada a Soda sobre todo, que todos los grupos querían tocar como ellos. Comenzamos desde otro lugar y nos desmarcamos, pero era una influencia que estaba por todas partes, y Soda Stereo sonaba en todos los bares en donde había un grupo tocando en vivo en México.

En el show cantás "La cúpula", ¿cómo trabajaste el tema previamente?

Creo que escogieron la canción muy bien para mí y para mi voz, porque fue extremadamente fácil de hacerlo. Me volqué sobre la interpretación de Gustavo y fue muy sencillo. Ellos dieron espacio para que yo tuviera libertad creativa, pero en realidad estudiando la canción, cada nota es perfecta. Cuando se me ocurría hacer algo más personal, en realidad sentí que nada más era ego, porque estaba todo bien hecho. No hay florituras, lo que tiene que haber allí está. Entonces también para mí fue algo muy hermoso estudiar la canción y darme cuenta de la arquitectura, de cómo está hecha, y que está hecha de una forma sencilla, clara, perfecta, y que no había que aumentar nada. Básicamente es la misma canción, solo que con mi tesitura.