Tras su separación de la China Suárez, Rusherking volvió a trabajar con María Becerra

“Antes de ti, tenía el tiempo de sobra / Y ahora pa’ besar tu cuerpo no alcanzan las horas / No conocí la otra mitad de mí antes de ti / ¿Cómo es que voy a respirar, si tú no estás aquí?”. Esas son las primeras estrofas de “Antes de ti”, la canción que Rusherking le dedicó a María Becerra cuando eran novios. Sin embargo, a poco tiempo del lanzamiento, protagonizaron lo que sin dudas fue una escandalosa y polémica separación. Pero dicen que el tiempo todo lo cura y las vueltas de la vida los volvieron a reunir en un proyecto laboral con sus amigos más cercanos y los fans estallaron de emoción.

En los últimos años, Rusherking y María Becerra pasaron a convertirse en dos reconocidas personalidades de la música urbana. Incluso, recientemente, la cantante fue elegida para formar parte de la banda sonora de la décima entrega de Rápidos y furiosos, con su tema “Te Cura”. Pero además del trabajo, los jóvenes supieron encontrar el amor. Se conocieron en 2019, en un campamento musical y vivieron un apasionado romance que duró dos años. En diciembre de 2021, a los pocos meses de lanzar un tema juntos con un romántico video, confirmaron el fin de su relación.

María Becerra y Rusherking fueron pareja entre 2019 y 2021 Instagram: @rusherking

La cuestión fue que no terminaron en los mejores términos. Él inició un romance con María Eugenia “La China” Suárez, que desde el primer momento fue foco de polémica y, en abril de 2023, anunció su separación de la actriz. En tanto, “la nena de Argentina” actualmente está en pareja con el músico Julián Reininger, conocido popularmente como J Rei. Pero, ahora, los exs, que durante el último año y medio intentaron evitarse a toda costa, volvieron a trabajar juntos con sus mejores amigos de la industria.

Los del espacio se reunieron para una nueva colaboración

Este martes 6 de junio a las 21 se estrena una nueva canción, producida por Big One, que marca el regreso de uno de los grupos de amigos más destacados de la música urbana. “‘Los del espacio’ no volvieron, nunca nos fuimos”, así lo anunció Enzo Sauthier, mejor conocido como FMK, con un video en las redes sociales. Se trató de un adelanto no solo de la canción, sino también del videoclip. En tanto, Tiago Uriel Pacheco Lezcano, o simplemente Tiago PZK, aseguró que hoy harían historia.

Lo que sorprendió fue que las imágenes mostraron la reunión del famoso grupo de amigos, una colaboración entre Tiago PZK, FMK, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, alias Duki, Emilia Mernes y Mauro Román Monzón Herrera, conocido públicamente como Lit Killah. Sin embargo, fueron los dos últimos integrantes los que generaron una total y completa sorpresa para los fans: María Becerra y Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking.

María Becerra y Rusherking unidos nuevamente por la música (Foto: Instagram @fmk)

Esto marcó una reunión de los exs, ya que durante los últimos años se mantuvieron lejos tanto física como laboralmente. Durante el tiempo que duró su relación con la China Suárez, el joven santiagueño evitó cruzarse con Becerra. Ahora, todo parecería indicar que la relación entre ellos tuvo una leve mejoría. Incluso, posaron juntos en la foto grupal, si bien cada uno estaba sentado en una punta diferente, llamó la atención que volvieron a estar en el mismo espacio, con sus grandes amigos y unidos por la música.

