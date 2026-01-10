Wanda Nara mostró el vestidor soñado de su nueva casa en Nordelta

Después de varias semanas de versiones cruzadas y especulaciones, se confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles. Aunque días atrás se los había visto juntos en Punta del Este, Yanina Latorre sostuvo que la relación llegó a su fin y dio por cerrado el capítulo sentimental. En este contexto, la mediática decidió enfocarse en sus compromisos laborales y se mostró más activa que nunca en redes sociales, donde no solo mantiene un contacto permanente con sus seguidores, sino que además sorprendió al compartir los avances de su nueva casa en Nordelta, incluido el resultado final de uno de los espacios más esperados: su vestidor y camarín.

En un video que publicó en sus historias de Instagram, la conductora abrió las puertas de su nuevo vestidor y mostró cada detalle de este ambiente, que fue diseñado con precisión para combinar estética, comodidad y practicidad, adaptándose a las demandas de su rutina cotidiana. En las imágenes, dejó ver cómo cada elección responde tanto al lujo como a la necesidad de mantener orden y funcionalidad en su rutina.

El vestidor soñado de Wanda Nara en su nueva casa de Nordelta (Captura: Instagram @wanda_nara)

El vestidor cuenta con un estilo moderno y minimalista y se distingue por su amplitud y por una distribución pensada para aprovechar cada espacio. Predominan los tonos claros y los muebles de diseño limpio, que crean una sensación de luminosidad y elegancia. Asimismo, estantes suspendidos, muchas cajoneras y espejos integrados aportan organización y profundidad visual, mientras que la iluminación LED ubicada estratégicamente realza los detalles y le suma un aire contemporáneo.

Lujo, orden y diseño: el nuevo espacio de la mediática (Captura: Instagram @wanda_nara)

A esto se suma el sector estilo camarín, con un espejo ovalado rodeado de luces como protagonista, una mesa amplia para apoyar productos y ventanales que permiten la entrada de luz natural y conectan el ambiente con el paisaje verde de Nordelta. Sin dudas, un espacio muy útil teniendo en cuenta su rutina y proyectos.

En el clip, Wanda se mostró feliz con el resultado y lo expresó con entusiasmo en sus redes sociales: “Mi vestidor nuevo ya falta menos. Camarín en casa listo”, escribió, para dejar en evidencia que se trata de uno de los espacios que más disfruta y de los más importantes para ella. Además, remarcó lo fundamental de contar con un ambiente ordenado y práctico que le permita organizar mejor su rutina entre compromisos laborales y vida privada.

Iluminación, espejos y organización: las claves del vestidor de Wanda (Captura: Instagram @wanda_nara)

Por sus compromisos laborales, Wanda Nara siempre se destacó por contar con un amplio guardarropa y una sorprendente colección de carteras. Por eso, en su nueva casa decidió invertir especialmente en este espacio, pensado para acompañar su día a día con orden y funcionalidad. Más allá del lujo, el vestidor refuerza su perfil como referente de estilo, algo que deja en evidencia en sus redes sociales a diario.

Cabe recordar que hace algunos meses la conductora de MasterChef anunció la compra de una nueva casa para vivir junto a sus cinco hijos, en medio del escándalo por su separación con Mauro Icardi. La vivienda, ubicada en Nordelta y con vista a la laguna dentro de un barrio privado, se convirtió desde entonces en uno de sus proyectos personales más importantes, motivo por el cual suele compartir con frecuencia en redes sociales los avances de las remodelaciones y cada detalle de la transformación de la propiedad.