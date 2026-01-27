Wanda Nara abrió las puertas de su nueva mansión: así es la fortaleza que despertó el enojo de Mauro Icardi

Esta semana comenzó de manera positiva para Wanda Nara, quien en los últimos días protagonizó un feroz cruce en Instagram con Mauro Icardi. En medio de este nuevo capítulo de su vida, la mediática se mudó a una lujosa mansión y compartió el proceso con su comunidad.

“Impecable hasta en el último detalle”, escribió en su perfil -donde supera los 17 millones de seguidores- junto a un video donde no solo mostró el trabajo de la empresa de mudanza, sino que también aprovechó para hacer un recorrido por los rincones de su nuevo hogar.

Wanda Nara compartió algunos de los rincones de su nueva casa (Foto: Captura Instagram/wanda_nara)

El sector exterior es, sin dudas, lo más impactante. Allí se destaca una pileta de líneas rectas que parece fundirse con el lago, gracias a un diseño abierto, y ventanales gigantes que integran el paisaje con la casa, creando un ambiente de total privacidad.

Adentro, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) mostró un living súper amplio y luminoso, donde predominan los colores neutros. El gran protagonista es un sillón XXL en tonos claros, que contrasta con una mesa ratona negra y una alfombra a tono. Para coronar el ambiente, eligió una araña moderna que le da el toque justo de lujo al salón.

El living a puro lujo de la mansión de Wanda Nara (Foto: Captura Instagram/wanda_nara)

En los dormitorios mantuvo la misma estética relajada. En las imágenes se ven dos camas con respaldos grises y ropa de cama en tonos beige, todo enmarcado por cortinas largas que aprovechan la luz natural. El cuarto combina diseño y confort, sumando detalles prácticos como climatización central y ventiladores de techo.

Los tonos grises predominan en la mansión de Wanda Nara (Foto: Captura Instagram/wanda_nara)

Además, Wanda compartió otro video para destacar el trabajo de quienes dejaron todo reluciente antes de habitarlo. “Soy muy maniática de la limpieza. Esta empresa dejó mi casa increíble”, se sinceró.

Wanda agradeció a la empresa de limpieza y se autoproclamó "maníaca" del orden (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Sin embargo, detrás de tanto lujo, la propiedad arrastra viejas polémicas. La mudanza reavivó el frente judicial con el padre de Francesca e Isabella, sus dos hijas menores, quien en 2025 denunció que habría pagado la cuota inicial de esta casa tras retirar 7 millones de euros de sus cuentas compartidas. El dato volvió a cobrar fuerza con el reciente descargo del futbolista, quien usó ese reclamo económico para justificar por qué ya no la considera “familia”.

La mudanza se da en medio de un fuerte litigio en Italia, donde el delantero del Galatasaray ratificó este mes su denuncia contra la madre de sus dos hijas. Según el entorno del futbolista, su exesposa habría realizado movimientos bancarios por 7 millones de euros desde cuentas conjuntas hacia cuentas personales sin autorización, una cifra que, según el jugador, habría financiado este nuevo estilo de vida.

Por su parte, la defensa de la mediática sostiene que se trata de fondos propios generados por su carrera empresarial. Sin embargo, las abogadas de Mauro buscan demostrar que, al no haber una sentencia de divorcio firme, la propiedad de Nordelta califica como un bien ganancial.

Wanda Nara respondió las dudas de los usuarios y encendió las alarmas (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Cabe destacar que este nuevo capítulo de la guerra que mantienen se desató luego de que la conductora abriera la cajita de preguntas de las historias de Instagram y respondiera las dudas de algunos de sus 17 millones de seguidores. “¿Cómo estás con Mauro? Relación de padres, digo", fue la consulta que le dejaron, a la que ella respondió: “Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”. Respuesta que el propio Mauro no solo se encargó de desmentir de forma tajante, sino que aprovechó para acusar a su ex de haberle robado aquella cifra que reclama.