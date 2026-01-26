El polémico regalo que Wanda Nara y Maxi López pensaron para su hijo y al final no concretaron

En plena celebración por los 17 años de Valentino López, la figura del festejo no solo estuvo puesta en la emotiva reunión familiar, sino también en el peculiar debate que surgió entre sus padres, Wanda Nara y Maxi López, sobre cuál podría ser el regalo ideal para el joven. El dato trascendió en el programa Sería Increíble (Olga TV), donde el exfutbolista dio detalles de la discusión familiar y de la decisión final sobre el presente para su hijo mayor.

Wanda Nara y Maxi López con su hijo mayor Valentino (Foto: @officialmaxilopez / @wanda_nara)

El cumpleaños de Valentino, celebrado con amigos y familia, transcurrió como una jornada marcada por la convivencia entre hermanos, la presencia de amigos cercanos y el cariño de sus padres, que compartieron imágenes y palabras en redes sociales. Ese contexto impulsó la conversación en televisión sobre qué obsequio merecía un joven que ya explora su independencia y que además mantiene una relación amorosa, con planes y prioridades propias.

Durante la emisión del programa, López relató que al pensar en el regalo, tanto él como Wanda coincidieron en que un objeto de alto valor económico podría ser mucho para un adolescente de 17 años. En la charla, el exfutbolista adelantó: “Charlamos con Wanda un regalo que a mí me pareció prematuro, entonces dije de regalarle plata que seguramente él quiera”; a lo que Nati Jota afirmó que si era un auto el regalo prematuro y su compañero contestó que sí.

Maxi López en Olga TV (Foto: captura de pantalla)

La conversación continuó y ante la consulta sobre si sería apropiado ese tipo de presente, López aceptó con firmeza que el mejor momento para un vehículo podría llegar cuando Valentino lo pudiera comprar por sí mismo.

“Yo lo que le dije es que me gustaría que el día de mañana se lo compre con su propio esfuerzo, vamos de a poco”, afirmó. Además, agregó que su hijo ya piensa en cuidar su dinero: “Ayer estaba contento porque estaba con plata ahorrada y dije: ahora que llega el cumpleaños, vamos a meterle un poco más”.

Maxi lópez en sus historias de Instagram por el cumpeaños de su hijo Valentino (Foto: @officialmaxilopez)

Más allá del regalo, la celebración del cumpleaños incluyó un emotivo mensaje de Wanda dirigido a su hijo mayor. En una publicación conjunta en redes sociales, la conductora de MasterChef escribió: “Hace 17 años nacía el primer amor de nuestras vidas. Qué afortunados somos de tenerte y qué grande es la bendición de ser tus papás; sos nuestro orgullo y siempre vamos a estar para darte lo mejor, cuidarte y acompañarte”.

Además, agregó un mensaje destacando sus valores, el crecimiento vivido y las lecciones compartidas como familia: “Sos el ser más increíble que existe, el hijo y el hermano que cualquiera quisiera tener, porque tenes valores que no existen y nos enseñas tanto a todos. Este año nos tocó pasar algo fuerte, pero por suerte estuvimos juntos”.

Wanda Nara y la dedicatoria a su hijo Valentino por su cumpleaños (Foto: @wanda_nara)

La respuesta al festejo familiar no se limitó al entorno más cercano. Mensajes de felicitación llegaron de parientes como su tía Zaira Nara y su abuela Nora Colosimo, además de la novia de Valentino, Carola Sánchez Aloe, que también participó del saludo.

Los comentarios de felicitaciones en la publicación de Wanda Nara (Foto: @wanda_nara / @officialmaxilopez)

Estos gestos reafirmaron la idea de que, más allá de las tensiones del pasado entre sus padres, el foco en una fecha clave como los 17 años del joven logró unir a quienes forman parte de su vida afectiva.