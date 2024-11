Sabrina Rojas contó la verdad sobre los besos con un futbolista casado

En medio del escándalo con Griselda Sicialini por Luciano Castro, Sabrina Rojas fue vista a los besos con un famoso futbolista en un restaurante porteño. Fue Majo Martino quien este viernes en Mañanísima (eltrece) reveló detalles de la supuesta noche fogosa que tuvo el jueves la rubia con Darío “Pipa” Benedetto; tras eso, la protagonista rompió el silencio.

Sabrina Rojas dijo que Griselda Siciliani le escribía a Luciano Castro cuando ella estaba embarazada de él (Foto: Instagram @rojassasi / Archivo / NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV)

“Hoy a la mañana viene Majo Martino, programa de Carmen Barbieri, con una primicia diciendo que anoche Sabrina estaba comiendo con una amiga en Roldán cuando salió de acá del programa. Los jueves Roldán se hace boliche, levante. Anoche en ese quilombo, Sabrina Rojas. Majo Martino contó que ella (por Sabrina) estando en el lugar, lo agarró y le comió la boca adelante de todo el mundo al ‘Pipa’ Benedetto”, resumió Yanina Latorre esta noche en LAM (América TV).

Darío Benedetto, más conocido como Pipa, es el exfutbolista de Boca con el que Sabrina habría estado a los besos en un restaurante porteño Captura de Pantalla

Y continuó: “También dijo que ella se fue del lugar con él. Hoy Sabrina se cansó de negarlo todo el día, pero Majo asegura que la fuente le dijo que se lo chapó, que le comió la boca y que se fueron juntos”.

Al escuchar a su compañera, Fernanda Iglesias sostuvo que cuando se cruzó a Sabrina le dijo que había un video de ella dando vueltas; sin embargo, en vez de negarlo, le dijo intrigada: “A ver, ¿qué imágenes? ¿Me mostrás?”. Acto seguido, Latorre comentó qué fue lo que la conductora de Pasó en América (América TV) le contestó cuando le preguntó: “Me negó, pero hubo dos frases que yo dije ‘mmm’”.

En ese sentido, la mediática, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción del ciclo, dio paso a la entrevista que le hicieron a la actriz esta tarde. “A mí no me metan en líos en los que no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado”, dijo, sobre el exfutbolista de Boca Juniors que está casado con Noelia Pons.

Dario Benedetto estaría en crisis con Noelia Pons, con quien se casó en 2010 Manuel Cortina

Y aclaró: “Jamás saldría con un casado. Nunca en mi vida. Eso sí que lo quiero aclarar. Ni con un casado ni con alguien que esté de novio. Jamás. Charlé dos minutos con él porque le pedí un video para mi hijo, que es fanático de Boca. En todo el año, lo que fue real no se supo ¿Te pensás que hace un año este cuerpo se mantiene solo?”.

Una vez en el estudio, el cronista Santiago Riva Roy recibió un mensaje de la Martino, el cual leyó: “Es verdad, mi fuente no los grabó porque él estaba con diez amigos y tenía miedo que lo cagu** a piñas, pero es posta, eh”.

Por su parte, Yanina agregó: “Hoy me comunico con Sabrina, voy a leer los textuales. Lo primero que me contesta, que me hace dudar, es: ‘No, hablé más con mi exnovio que con nadie. Pensé mañana van a decir que volví con él’”. Y luego, explicó: “Porque parece que Juampi, el exnovio de ella, trabaja en Roldán y anoche estuvo hablando con él, entonces ella pensó ‘uy, me van a asociar a él’”.

Además, la angelita sostuvo que Rojas “en todo momento le insistió que se fue sola”. Pero eso no fue todo, porque parece ser que “habría pisado el palito”. Es que cuando le consultó si sabía que era casado, ella respondió: “A mí me dijeron que se había separado. Me dijeron que ya iniciaron el divorcio”.