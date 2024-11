Yanina Latorre reveló la conversación que tuvo con Sabrina Rojas sobre Luciano Castro y sorprendió a todos

Desde que Sabrina Rojas y Luciano Castro decidieron poner fin a su relación en 2021, la actriz fue muy abierta sobre su opinión acerca de las parejas que pasaron por la vida de su exmarido y padre de sus hijos. Sin embargo, en los últimos días, rompió el silencio con declaraciones aún más polémicas, con las que apuntó a Griselda Siciliani, a quien acusó de haberse entrometido en su relación en el pasado. Ahora, dejó entrever que, más allá de lo que fue su historia con el actor, podría haber algo pendiente entre ambos, lo que insinuó que la conexión entre ellos sigue vigente.

Todo se dio a conocer durante la jornada del miércoles, momento en que Yanina Latorre contó los detalles de la conversación que tuvo con Sabrina Rojas en medio del escándalo con Luciano Castro y Griselda Siciliani. En vivo de su programa radial El Observador, la panelista reveló: “Hoy en una nota en Socios del Espectáculo le preguntaron si estaba ‘dándole a la matraca’ con Luciano Castro y no dijo que no, dijo que se lo contaba afuera de cámara para que entendiera”.

Hace semanas, Sabrina Rojas reveló que, mientras ella estaba embarazada, Griselda le mandaba mensajes a Castro

“Ella a mí me dijo en off que ‘Luciano no está en condiciones de pedirme que me calle, yo voy a seguir hablando’”, siguió la panelista de LAM (América TV), replicando las palabras que le habría dicho la modelo y conductora. En ese sentido, dio a conocer que, aparentemente, el actor tiene miedo de que “Sabrina abra el teléfono y muestre mensajes con ella, con la otra, lo viejo”.

Yanina Latorre también contó que, en medio de la conversación, le preguntó a Rojas cómo es actualmente su vínculo con Castro y si continúan viéndose con frecuencia. “Lo ve todo el tiempo. Porque ellos comparten la casa. Me dijo que él va como si nada, una seda. No hace alusión a nada de lo que ella está diciendo en los medios”, lanzó.

En ese mismo sentido, dio a conocer que le consultó si “estuvo” con su ex luego de su separación. “Es hermosa su respuesta. Sus respuestas son mejores fuera de aire. Ella dice que se cansó de ser una boluda. Ella siempre fue tapadora, nunca contaba la verdad. Ella quiere decir la verdad, soltar todo y dejar de ser una sometida”, comentó Yanina con respecto a la conclusión que sacó tras su conversación con Sabrina Rojas.

Flor Vigna defenestró a Griselda Siciliani tras las declaraciones de Sabrina Rojas

Flor Vigna, quien estuvo en pareja más de tres años con Luciano Castro, solía llevarse bien con Sabrina Rojas. Sin embargo, esa buena relación no perduró y hasta llegó a culparla, en parte, de algunos de los problemas de pareja que tuvo.

Poco después de la separación entre el actor y la cantante, él oficializó su romance con Griselda Siciliani. Ahora, en medio de esta nueva polémica desatada por Rojas, Vigna dio su punto de vista en diálogo con Intrusos (América TV) y se solidarizó con la madre de Esperanza y Fausto.

El periodista le consultó a la bailarina por los dichos de Sabrina, quien había manifestado que, mientras estaba embarazada, Griselda se mandaba mensajes con Castro. No tan sorprendida por lo que escuchaba, expresó: “La verdad que es re feo para cualquier mujer estar embarazada y enterarte de que le mandan mensajes. Yo la pasé muy mal con la infidelidad”.

En esa misma línea, con respecto a los dichos de Griselda, quien dijo que no le gustaba estar metida en ese tipo de polémicas, opinó: “Creo que debería dejar de meterse en (otras) parejas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga. Simplemente que no se metan en las parejas de otros”. Cabe recordar que ella ya había manifestado que Luciano Castro la engañó con Siciliani, hecho que él desmintió por completo en su momento.