Ya pasaron varias semanas desde que Flor Vigna anuncio su separación. Eso la llevó a tomarse unos días alejada la escena pública, hasta que decidió volver de la mano de su nuevo material musical, inspirado en su alejamiento de Luciano Castro. Sin embargo, este jueves al mediodía sorprendió a todos cuando se refirió a la expareja del actor, Sabrina Rojas, y apuntó contra ella porque, según su óptica, influyó en la ruptura.

La cantante brindó un móvil con Socios del espectáculo (eltrece) y, lejos de hablar solamente de su lanzamiento, se refirió al grado de influencia que tuvo Sabrina Rojas en toda esta triste separación. Cabe recordar que mientras Vigna y Castro eran pareja, los tres famosos se mostraban contentos, como familia ensamblada, a través de las redes sociales, pero la realidad era muy diferente.

Otro dato no menor es que el actor y la modelo son padres de Esperanza y Fausto, razón por la que mantienen una relación que los va a unir toda su vida. Por eso mismo, Rojas tiene un peso importante dentro de la vida de su ex y de cada una de sus decisiones.

Esta semana, la cantante sacó “Puedo solita”, una de las tantas canciones que gestó junto a su grupo de amigos en un viaje al sur. En este sentido, contó: “Necesitaba contar lo que me estaba pasando, en un momento malo mío, en el laburo y en el amor. Quería encontrar la forma de cómo contarlo y encontré esta forma. Más allá del dolor, me prometo a mí misma poder con todo. Con mis sueños, con lo que quiero, con mis metas”. Este, según aseguró, es el primer lanzamiento de un grupo de canciones que próximamente saldrán a la luz.

Ante la pregunta del movilero de cómo estaba en lo personal, Flor Vigna indicó que “bien, como cualquier persona que está recién separada”. Asimismo, sumó: “Como que tu mundo empieza de vuelta y sos vos la dueña de resignificarlo. Estoy decidida a darlo todo por mi sueño que es la música y la productora que formé”.

Además, aseguró que mantuvo una charla con Luciano Castro luego de haber publicado esta canción, del mismo modo que lo hizo con Nicolás Occhiato cuando lanzó “Picaflor”.

Luego se refirió a si había alguna posibilidad de reconciliación. “La verdad es que no, y un poco lo explico en la canción. Nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar es mejor no estar juntos”, indicó, y sorprendió al referirse a Sabrina Rojas, expareja del actor: “Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”.

Las picantes declaraciones no quedaron ahí, porque Flor Vigna redobló la apuesta. “Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”, concluyó la cantante antes de que los panelistas del programa comenzaran a debatir sobre todo lo que dijo.

Ante la contundente declaración de la artista, solo basta saber cuál es la respuesta de Sabrina Rojas, quien es una de las mujeres más importantes en la vida de Luciano Castro, ya que es la madre de sus dos hijos menores.